Un paseo que invita a descubrir las huellas y los símbolos de la masonería en Ciudad Vieja

Mañana, un recorrido por Ciudad Vieja irá tras las huellas de la masonería. Los símbolos y los personajes que marcaron la historia de Montevideo se repasarán en el circuito creado por la propuesta cultural «La noche de los templos», guiado por el profesor de Historia Francisco C. Doti Tori.

La cita comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza Independencia y tendrá 16 paradas en total, que no siguen un orden cronológico, sino geográfico.

En cada una, Doti Tori -quien también estudia la Licenciatura en Ciencias Religiosas en la Facultad de Teología- se detendrá en los símbolos que dan cuenta del paso de los masones y su influencia, sobre todo en el siglo XIX y comienzos del XX.

«Hay distintos tipos de huellas de la masonería en la ciudad, algunas están en la arquitectura y otras hacen referencia a personajes históricos», detalló el docente, que narrará el camino y le dará contexto para demostrar cómo los masones estuvieron profundamente implicados en la historia. La arquitectura también refleja algunos de los símbolos masónicos. «El foco estará puesto en discernir qué está estrictamente documentado y qué no se sabe a ciencia cierta», adelantó.

Fachada del teatro Solís. Foto: Leonardo Mainé.

A modo de ejemplo, contó que el Teatro Solís está muy documentado: sus arquitectos y constructores eran masones y los símbolos que aparecen allí tienen su influencia.

«Lo mismo ocurre con la fuente de la Plaza Matriz. Tiene tres caras (un número simbólico) y en cada una hay alusiones a la simbología masónica: la escuadra y el compás (los constructores), la colmena (alude al trabajo cooperativo y en conjunto de sus miembros) y el bastón de Hermes (deidad griega que se cree sentó las bases del esoterismo)», explicó Doti Tori.

El recorrido durará aproximadamente dos horas, comenzará en la Plaza Independencia y culminará en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI).

Se trata de una propuesta ideal para conocer sobre las huellas de una institución que ha dejado trazos invisibles a simple vista, pero que pueden descubrirse de la mano de un experto. Las entradas pueden adquirirse en RedTickets.