Tory Burch, la empresaria de la moda que creó un negocio millonario y apoya a emprendedoras

Hija de un inversor y una actriz, Tory Burch estuvo desde niña en contacto con el mundo de la moda y los negocios. Nació en 1966 en Pensilvania, Estados Unidos, y en su etapa universitaria estudió Historia del Arte. Más tarde se mudó a Nueva York, donde fundó su propia marca de indumentaria y accesorios, pilar de su imperio empresarial.

Burch inició su carrera en la industria de la moda trabajando para diseñadores de fama mundial, como Ralph Lauren y Vera Wang. En 2004 creó la marca que lleva su nombre, dedicada a la venta de ropa y accesorios bajo el concepto de «lujo accesible».

Las primeras prendas, zapatos, carteras y joyas se presentaron en una pequeña tienda que abrió sus puertas en Manhattan. En poco tiempo, las ventas se dispararon después de que la reconocida conductora de televisión Oprah Winfrey definiera a la marca como «la próxima gran sensación de la moda».

La huella de un ícono

Uno de los grandes hitos de la marca fue el lanzamiento de «Reva», un zapato plano de estilo «ballerina» con el logo de la empresa, que combinó un diseño elegante con un precio muy inferior al de modelos similares ofrecidos por las grandes casas de lujo. El calzado, bautizado en honor a la madre de Burch, se convirtió en un ícono de la marca y en un motor de sus ventas y crecimiento.

Con el tiempo, la diseñadora amplió el catálogo con perfumes y accesorios de decoración para el hogar, además de comenzar a abrir tiendas en Estados Unidos y otros mercados. Actualmente, la compañía Tory Burch LLC cuenta con unos 370 puntos de venta en todo el mundo y, según medios internacionales, está valuada en más de US$ 3.500 millones.

La revista Forbes informó que en 2024 la marca vendió cerca de US$ 1.800 millones, mientras que la fundadora de la compañía posee actualmente una fortuna de US$ 1.000 millones, según estima la publicación.

Tory Burch.

Apoyo para emprender

Como creadora de la marca, Burch siempre marcó el camino de la empresa con su liderazgo. Sin embargo, en 2019 reestructuró el equipo y cambió de rol: dejó el cargo de CEO para convertirse en presidenta ejecutiva y directora creativa de la compañía.

Su esposo, Pierre-Yves Roussel, ex CEO de LVMH Fashion Group -la división del conglomerado de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton que agrupa a marcas como Loewe, Givenchy y Celine-, asumió la dirección ejecutiva de la organización.

Mientras continúa involucrada en las decisiones de la empresa, Burch ha dedicado buena parte de su tiempo a causas filantrópicas a a través de la Fundación Tory Burch, creada en 2009. La organización sin fines de lucro nació para «aumentar el poder económico de las mujeres apoyando a emprendedoras para que construyan negocios duraderos», según explica la institución en su sitio web.

La fundación no solo apoya al ecosistema emprendedor con capital, sino también con formación por parte de expertos y asesoramiento profesional.

Tory Burch LLC financia las actividades de la fundación mediante donaciones directas y la venta de productos de la marca, algunos de ellos especialmente diseñados para este fin. Según datos de la empresa, desde 2017 se han comercializado más de 1,2 millones de artículos de la colección Fundación Tory Burch. La línea fue creada para destinar la totalidad de sus ganancias al proyecto filantrópico de la empresaria.

«Nuestro próspero ecosistema, compuesto por expertos, innovadores y líderes de la industria, conecta a mujeres emprendedoras extraordinarias con recursos esenciales para crecer, liderar y transformar la economía», resumió Burch en la presentación de la fundación.

Las emprendedoras que participan de los programas de emprendedurismo permanecen más tiempo en el mercado, tienen mayores probabilidades de superar el millón de dólares en ingresos anuales y obtienen financiación con mayor facilidad que sus pares, destaca la institución.

Además, a través de la fundación, la multimillonaria ha establecido alianzas con Parsons School of Design y Raise Fashion, una organización que impulsa a profesionales de la moda subrepresentados, para respaldar «a la próxima generación de talentos de la moda».