Starbucks abrirá cinco tiendas este año en Uruguay y generará 100 puestos de trabajo

El año pasado hubo un efecto rebote en los precios del café que disparó los valores en el mundo, ¿cómo asimilaron esto en Starbucks?

Starbucks tiene más de 34.000 locales a nivel mundial y nos abastecemos a través de la central. Por lo tanto, la compra es muy competitiva y se hace de forma anticipada, lo que nos permite otra espalda de negocios. No digo que estamos blindados frente de la situación del mercado ni que no vamos a tener una consecuencia, pero esto nos permite enfrentar de mejor forma esta vicisitud o lo que sucedió en materia logística en todo el mundo. Somos un jugador grande con espalda, lo que permite enfrentar esta coyuntura de la mejor forma posible en los próximos años. Mientras Uruguay siga siendo el país que es hoy, con las reglas claras y estabilidad, subas habrá como las hay todos los años, pero no hay nada que nos alerte.



Otro mercado que se abre para las marcas es el Metaverso, ¿tienen planes?

Estamos muy en pañales, mirando con mucha atención la nueva generación y las nuevas necesidades.