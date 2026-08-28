Servit, la plataforma uruguaya que digitaliza la contratación de servicios para el hogar y profesionales

Cuando una persona necesita un electricista, un entrenador personal, una niñera, un cuidador de adultos, un peluquero canino o un flete, el primer paso suele ser preguntar en el entorno más cercano si alguien conoce a alguno para recomendar. Esta dependencia de llegar al prestador adecuado a través de un tercero motivó la creación de Servit, una plataforma uruguaya que digitaliza el vínculo entre quienes necesitan contratar un servicio y quienes lo ofrecen.

Detrás del proyecto están los primos Matías Figueroa y Federico Ponce de León. «La idea surgió a partir de una situación familiar. En enero de este año, Federico necesitaba contratar un flete y no encontraba a quién recurrir. Después, tuvo un problema con una persona que trabajaba en su casa. Al buscar, nos dimos cuenta que terminábamos en el boca a boca y de que no había una plataforma para prestadores de servicios, así que decidimos crearla», dijo Figueroa.

A partir de esa oportunidad detectada, comenzaron a trabajar en el proyecto, que finalmente lanzaron el 10 de julio como una app para Android e iOS y que en agosto añadió una versión web.

Tras una campaña telefónica y en redes sociales para captar profesionales que duró unos meses, se presentaron 170 prestadores. Luego de un proceso de selección, aproximadamente 120 permanecen hoy en la plataforma.

«Por seguridad, les pedimos una foto y una imagen del documento de identidad. La oferta de Servit es muy amplia. Si bien está concentrada especialmente en servicios vinculados a la construcción y el mantenimiento del hogar -electricistas, pintores, sanitarios, entre otros-, también hay profesionales, personal trainers, nutricionistas, niñeras y cuidadores de adultos, además de servicios para mascotas como peluquería canina y entrenadores, entre muchos otros», enumeró el emprendedor.

A esto se sumó un sistema de reseñas que permite a los usuarios valorar su experiencia al contratar. Además, los profesionales tienen la posibilidad de responder los comentarios. «La intención es generar progresivamente una reputación digital para los prestadores», dijo.

En una primera etapa, la plataforma se enfocó en Montevideo porque es donde hay más densidad de población, pero también se sumaron prestadores de Colonia y Maldonado, aclaró.

Hasta el momento, unas 800 personas ingresan por día y se han contratado 65 servicios.

Electricista. Pxhere

Por ahora, la plataforma funciona como un punto de encuentro entre ambas partes: quienes necesitan determinado servicio buscan en Servit y contactan al prestador. Luego, los detalles se siguen de manera particular entre las partes, aclaró. Por ello, la empresa cobrará solo una membresía mensual a los prestadores, sin importar la cantidad de trabajos que concrete.

Finalmente, Figueroa adelantó que la startup también trabaja en una segunda etapa de desarrollo que incluye una herramienta para profesionalizar la gestión de su actividad.

