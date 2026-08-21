Startup uruguaya nBlock desembarcó en Argentina con su plataforma de IA para gestión de mayoristas y distribuidores

La joven startup uruguaya nBlock, que creó una plataforma de inteligencia artificial (IA) para la gestión de negocios de mayoristas, importadores y distribuidores, desembarcó en Argentina.

La empresa, fundada en 2024, cerró acuerdos con dos importadores y distribuidores mayoristas con más de 20 años en ese mercado, dijo Pablo Soto, su CEO y cofundador. Si bien tienen perfiles diferentes, ambas empresas comparten características: catálogos de miles de SKU, ventas B2B a través de canales de distribución y una operación comercial basada en vendedores y el contacto directo con los clientes.

«Uno opera en maquinaria y herramientas para jardín, forestal, construcción y ferretería, representa marcas internacionales y también vende marcas propias. El otro trabaja con bazar, cristalería, regalería, limpieza y productos de aire libre, distribuyendo marcas internacionales a través de una fuerza de venta propia. En ambos, atacamos ventas y cobranza», detalló.

Para desembarcar en Argentina, optaron llegar sin un socio local ni a través de un cliente uruguayo, sino con «esfuerzo propio, gastando suela y golpeando puertas», resumió Soto. El salto internacional se apoyó en casos de éxito que la startup ya tiene en Uruguay, donde cuenta con 20 clientes activos, firmas medianas de entre 20 y 200 empleados, de sectores como distribución de consumo masivo, repuestos automotores, calzado, materiales eléctricos y bazar.

IA. Foto: Canva

Nicho sin atender

La decisión de nBlock de atender este nicho surgió luego de sus primeras pruebas y de incorporar a Gastón Kehyaian (ver recuadro).

«Hoy, parte de la innovación tecnológica se concentra en grandes retailers, el comercio electrónico y las compañías con operaciones digitales más sofisticadas, pero existe un universo de empresas medianas cuya operación sigue apoyándose en vendedores, planillas, pedidos, llamadas, WhatsApp y procesos manuales. Pueden tener miles de productos y cientos de clientes, pero no cuentan con equipos propios de datos o tecnología capaces de transformar toda esa información en decisiones operativas», evaluó Soto.

La plataforma de nBlock se instala como una capa de IA sobre el ERP de las compañías y permite, por un lado, transformar los datos en información útil para tomar decisiones, mientras que sus agentes de IA ejecutan tareas de manera autónoma. «Por ejemplo, identifica qué cliente está próximo a realizar una recompra, qué producto podría comprar otro y qué oportunidades comerciales debería priorizar un vendedor. En equipos de venta propios, la IA puede preparar al vendedor antes de una visita, reuniendo información relevante sobre el cliente y las oportunidades existentes. En cobranzas, ordena la cartera, identifica prioridades y automatiza parte del seguimiento para que los equipos concentren su tiempo en las conversaciones de mayor valor», detalló.

Otro diferencial de nBlock, destacó Soto, es que se ofrece en bloques de IA que se pueden incorporar progresivamente a la operación. El modelo de monetización es por suscripción: cada aplicación o agente tiene un costo específico y se agrega un fee inicial de implementación.

Hoy, la startup crece entre 15% y 20% mensual e incorpora entre tres y cuatro nuevos clientes por mes.