SBP Holding compró Pangiorno; invertirá US$ 8 millones en modernizar la planta y lanzar nuevos productos

Sabores del Plata (SDP) Holding, grupo uruguayo con capitales locales y argentinos con foco en alimentos, concretó la compra de Pangiorno, marca de panificados creada sobre fines del año 2000.

SDP Holding, cuyos socios son el empresario argentino Alberto Roemmers y el uruguayo Andrés Deagostini, reúne las gastronómicas Rodelú, Basílico y Ro.

La negociación comenzó hace más de un año como una apuesta para complementar la operación de Rodelú, explicó Deagostini, presidente de SDP Holding. «Nuestro plan era crear una planta para la elaboración de los productos de Rodelú y ahí aparece la oportunidad de Pangiorno. Estudiamos la propuesta y en setiembre de 2025 concretamos la adquisición del 30% de la compañía. Luego, buscamos acelerar el camino de crecimiento, sumamos nuevos negocios y modernización de la empresa, por lo que optamos por apostar fuerte y comprar la mayoría de Pangiorno. Así, en marzo de este año dimos ese paso y concretamos la adquisición del 92% del paquete accionario», detalló.

Tras cerrar el acuerdo, el grupo se trazó un plan de inversión para modernizar la planta y su gestión, así como para mejorar la producción, comenzar a generar todo lo relacionado a Rodelú, lanzar nuevas propuestas al mercado y crecer en más puntos del país. Además, el plan incluye hacer un cambio de imagen que debutará el próximo mes.

Deagostini reveló que entre la compra de la compañía y el predio donde está instalada la planta, y el proceso de modernización, el grupo invertirá en total cerca de US$ 8 millones.

Compra. SDP Holding concretó la adquisición del 92% del paquete accionario de Pangiorno en marzo de este año, detalló Andrés Deagostini. Foto: Leonardo Mainé

Pisa el acelerador

Uno de los primeros pasos del holding al frente de Pangiorno fue modernizar la gestión de la empresa, su tecnología y trabajar en la mejora de la calidad de los productos y la relación con proveedores y clientes.

«Con estas acciones ya logramos aumentar las ventas en nuestros canales de grandes superficies, pequeños almacenes, Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y licitaciones públicas. Colocamos más productos en nuestros clientes, sobre todo en grandes superficies donde tenemos colocada gran parte de las ventas», detalló Deagostini.

Entre tanto, la empresa espera la llegada de nueva maquinaria de amasado, hornos, máquinas de hacer empanadas y cámaras de congelado. «Ya están en camino las nuevas máquinas desde Europa; llegarán a fines de octubre. Con esto, podemos aumentar la cantidad de productos de nuestras propuestas de pizzas, empanadas y panes. Pero además, ya estamos trabajando en incorporar nuevos propuestas a la oferta como croissants, cookies, budines, pain au chocolat y una línea nueva de pizzas y empanadas».

También pondrá foco en incrementar sus líneas de productos de marca blanca para terceros.

Con estas mejoras, Deagostini estimó que Pangiorno incrementará su facturación cerca de un 23% a noviembre de este año, cuando cierre su año fiscal.

Asimismo, otra de las mejoras está relacionada a la logística. La firma cerrará un acuerdo con una compañía de transporte para tercerizar parte de los envíos. «Nos brindará más capacidad de reparto, no solo en Montevideo, sino también para poder llegar a todo el país», concluyó el empresario.