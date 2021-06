¿Qué recomienda leer Sebastián González, CEO de Tryolabs?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos los días, pero sobre todo cuando tiene una presentación o reunión importante, Sebastián González se asegura de dormir 9,5 horas la noche anterior.

«Me di cuenta de que mi punto óptimo de rendimiento lo tengo con un poco más de 9 horas de sueño diarias. Es notable la diferencia entre 8 y 9,5 horas de sueño», aseguró el CEO de la tecnológica uruguaya Tryolabs.

Según explicó, tomó conciencia de esto tras leer Why We Sleep, del profesor de neurociencia inglés Matthew Walker, que aborda la importancia que tiene el sueño en la performance laboral.

«Si bien no es un libro de negocios, la gestión de la performance personal termina teniendo mucho impacto en nuestro trabajo y, por ende, en nuestras empresas. He dedicado mucho tiempo a medir y entender cómo funciona mi mente y cuerpo para tratar de optimizarlos para mejorar un poco cada día», explicó.

González agregó que el libro también expone otros temas prácticos sobre el sueño, como los beneficios de las siestas para potenciar el aprendizaje, el mito de que el alcohol ayuda a dormir mejor, los «terribles efectos» del café, y los pros y contras de usar pastillas para conciliar el sueño.

Su pasaje destacado es «sleep is the single most effective thing we can do to reset our brain and body health each day, Mother Nature’s best effort yet at contra death» (el sueño es lo más eficaz que podemos hacer para restablecer la salud de nuestro cerebro y cuerpo cada día, el mejor esfuerzo de la Madre Naturaleza para contrarrestar la muerte).

El CEO de Tryolabs cuenta que llegó al libro por intermedio del podcast The Kevin Rose Show, del emprendedor estadounidense Kevin Rose, que en una ocasión entrevistó al autor de la publicación. Tomar recomendaciones de estas fuentes es una práctica general de González: «Termino leyendo libros que veo recomendados en Twitter o en podcasts y, cuando creo que uno me puede interesar, busco entrevistas o charlas del autor antes de comprarlo», detalló.

Su actual lectura es The Sovereign Individual, de James Dale Davidson y William Rees-Moggun.



hábitos de lectura Perfil del lector ¿Escritor o género favorito?

No tengo. Me gusta leer de todo un poco.

¿Cuántos libros lee al año?

Entre cinco y 10.

¿Ficción o no ficción?

No ficción. Tengo la tendencia a usar la lectura más que nada para aprender.

¿Mejor momento para leer?

Escucho audiolibros cuando salgo a correr o cuando voy en el auto. Leo texto los fines de semana o antes de dormir.

¿Hace anotaciones o subraya?

Subrayo a veces cuando es un libro de estudio. El que más subrayé es de cocina profesional.

¿En qué ocasiones regala libros?

Regalo cada vez menos, porque la elección de un libro es algo muy personal. Solo regalo cuando sé de uno que la persona quiere leer.

¿Presta sus libros?

Los prestaba antes, cuando tenía libros de papel. Hace más de 10 años regalé todos

los libros que tenía y me pasé 100% al Kindle.

¿Formato e-book o impreso?

E-book y audiolibro.

¿Una librería en el exterior?

Amazon.

¿Libro favorito de la infancia?

Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Lo leí cuando era adolescente y me encantó.