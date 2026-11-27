Prompts, anuncios e inversión: la publicidad en ChatGPT llegó a Uruguay y varias marcas se suben a la ola
Empresas locales exploran el potencial de este nuevo espacio en la plataforma de OpenAI. El desafío es convertir las interacciones en ventas y posicionarse de manera orgánica en las búsquedas de la IA.
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