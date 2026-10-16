Procobro by Scanntech: promociones especiales y tecnología para comercios

Enarel, la empresa de medios de pago del Grupo Scanntech, pasa a llamarse Procobro. Con más de 10.000 comercios de la red Scanntech y 150 millones de transacciones procesadas por año, la compañía viene creciendo a doble dígito y proyecta cerrar 2026 con un aumento cercano al 20% en su volumen procesado, impulsado por el lanzamiento de nuevos servicios

Diego Slinger, gerente general de Procobro, explicó que la empresa opera en el negocio de la multiadquirencia desde la apertura del sistema en el país en 2021, y gracias a su rol, muy cercano al comercio minorista ha podido centralizar la información necesaria para los comerciantes y conocer sus necesidades.

Hoy, por la red de adquirencia de Procobro pasa aproximadamente un 18% de transacciones de los medios de pago electrónico del país.

Con miras de seguir potenciando el negocio, Procobro trabaja en novedades para sus clientes, como profundización de promociones innovadoras, el cambio de su procesador de pagos, nuevos servicios y sellos que se suman a su operación.

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo El Empresario con el CEO de la compañía, quien destacó que la firma cuenta con una propuesta de valor que se destaca en el mercado.

—Procobro permite segmentar las promociones ¿qué beneficios implica esto para los sellos, las marcas y los comerciantes?

—En Procobro construimos una propuesta de valor que no depende exclusivamente de un único aliado financiero. Hace un par de años empezamos a construir una iniciativa asociada a las promociones dentro del mundo Scanntech, hablamos con uno de los principales sellos y le dijimos: «tenemos una forma de que hagas promociones mucho más eficientes de lo que hoy en día haces. Porque podemos acordar con empresas de consumo masivo –que ya son clientes nuestras- que pongan determinados productos en promoción únicamente si se pagan con tu medio de pago electrónico». Hasta entonces las promociones funcionaban en un ticket entero, lo que tiene un costo altísimo, y además, no da la posibilidad de medir si los clientes compran los productos porque tienen un descuento o por costumbre. Dado el vínculo que tenemos con la industria de consumo masivo les propusimos hacer un descuento en los productos que quisieran. Generamos una prueba piloto y mostramos que el consumo se movió hacia los medios de pago que habíamos seleccionado y a los productos que participaban de las promociones. A mediados de 2025 ese sello apostó por nosotros para hacer una primera acción, e hicimos un descuento del 40% pagando con tarjetas que estuvieran en las billeteras del celular en más de 2.000 productos de la canasta de cualquier almacén. La campaña fue un éxito y logramos darle a los comercios algo que antes no tenían: un aumento de ventas tremendo que le salió $ 0, pero además un incremento de volumen muy grande para el sello que acompañó la acción y para la industria de consumo masivo por un descuento que se pagó repartido entre ambos. Todos ganaron. Un diferencial adicional es que le damos al comercio promociones que antes no podía tener o que llegaban únicamente a determinados sectores del retail. Cambiamos la forma de hacer promociones. Desde que empezamos hasta ahora llevamos más de US$ 1 millón en reintegros al canal tradicional en promociones. Luego dimos un pasito más, con una promoción junto a un emisor, el Banco República. Esta es una plataforma que cualquier sello u emisor puede usar para promociones en los locales que cuenten con la tecnología de Scanntech.

—¿Se prevé internacionalizar esta propuesta?

—Scanntech ya hace esto en Brasil con ELO, y los resultados de Brasil y Uruguay llamaron la atención en otros países, porque estamos optimizando muchísimo los recursos que se destinan a hacer promociones. Estamos en conversaciones a nivel regional, en lugares donde Scanntech tiene operaciones, como Argentina, Perú, Colombia y México para replicar esto aprovechando nuestras relaciones con los sellos en base a nuestro negocio adquirente en Uruguay.

—¿Cómo se potencia esa propuesta con la tecnología de Scanntech?

—Todas estas promociones tienen una trazabilidad que todos los actores pueden ver en D-2, lo significa que hoy podemos saber los efectos de la promoción desde que comenzó hasta dos días antes del dia en el que estoy. Y además, disponibilizamos una plataforma para que todos los actores midan el efecto de la promoción. Estamos poniendo toda la tecnología de Scanntech, asociada con el motor transaccional de Procobro para hacer algo nuevo. Y la realidad es que es algo que solo nosotros podemos hacer, por la conjunción de los negocios de información de Scanntech con el financiero de Procobro.

—Procobro generó una alianza con Akua, ¿qué cambios generará la misma?

—Akua es nuestro nuevo procesador adquirente. Es una plataforma tecnológica muy a la vanguardia, de primera línea, con un robusto módulo antifraude con la posibilidad del negocio de gestionar sus propias reglas. Tiene funcionalidades tradicionales pero modernizadas que nos permiten llegar hacer adquerencia por fuera del mundo físico y ofrecerle al comercio opciones que hasta ahora no tenía, desde recibir un pago con agentes de IA a vender en el mundo online, enviar un link de pago o convertir el teléfono del comerciante en un dispositivo de aceptación de medio de pago electrónico, para que funcione como un POS y permita cobrar. La alianza también nos da capilaridad, porque nos permite ser adquirente en el mundo del e-commerce, procesar débitos automáticos, un área infinita que nos habilita a ir hacia nuevos clientes por fuera del ecosistema Scanntech. Además, con Akua vamos a modernizar la plataforma para facilitarle al comerciante poder despejar dudas, bajar reportes, ver liquidaciones, facturas, gráficas y mediciones, y entender, por ejemplo, qué días vende más, con qué medios de pago vende más o en qué momentos del día. Realmente estamos teniendo la mejor plataforma de adquirencia que hay en Uruguay con la incorporación de Akua como procesador.

Los nuevos sellos que se suman a Procobro

La adquirente del Grupo Scanntech sumó nuevos sellos recientemente, de la mano de su cambio de procesador y modernización. Actualmente la plataforma acepta Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Discover, Diners, Toke y PIX, mientras evalúa continuar sumando nuevas ofertas de pago para mejorar la experiencia de los usuarios. Tal es el caso de otros QR de la región como son Modo, de Argentina o Yape, de Perú, informó Slinger en diálogo con El Empresario. «Es algo que todavía no se ha profundizado en el mercado, y que nosotros vamos a tener resuelto en verano, para que todos los turistas que vengan de otros países y que están acostumbrados a usar sus QR, también puedan transaccionar en la red de Uruguay», destacó el gerente de la empresa.

Sumando diversos sellos, Procobro no solo llega con facilidades y beneficios al consumidor final, sino también, busca simplificarle la liquidación a los comerciantes, al permitir que todas las tarjetas se acepten con un mismo contrato y en un mismo lugar, desarrollando así negocios de una manera más sencilla.

Diego Slinger, gerente general de Procobro. Ignacio Sánchez

Lanzarán nuevo servicio para el sector B2B

Slinger explicó que la propuesta de valor de Procobro se enfoca en «conectar los mundos de Scanntech», tanto el de los comerciantes minoristas como el de las industrias a las que les compran productos. «Nuestro desvelo está en cómo hacemos que el ecosistema Scanntech resuelva los problemas que tienen el cliente minorista y también el cliente industria de consumo masivo», indicó.

El gerente informó que en línea con ese objetivo, y para solucionar los problemas que existen tanto a nivel de pedidos, stock de productos, pagos y seguridad, trabaja en desarrollar un nuevo servicio que le dará beneficios a los dos eslabones de la cadena.

A modo de ejemplo, en el último bimestre de este año Procobro lanzará al mercado una plataforma digital que le permitirá a los comercios hacer pedidos y pagarlos de forma automática en la web, eliminando así, por ejemplo, el flujo de dinero en efectivo en los camiones. La nueva herramienta servirá, además, para contar con datos sobre el stock de productos necesario cada mes, sugerencias de cantidades a comprar y la posibilidad de acceder a créditos para hacer dichas compras, lo que será posible gracias a una alianza con un partner de crédito. La empresa realizará próximamente el lanzamiento de la herramienta,con la que prevé alcanzar más de 100 clientes antes de que finalice el año, previo a operar «un volumen muy grande el año que viene», sostuvo Slinger.