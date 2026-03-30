Prex amplió sus operaciones en Uruguay con una nueva propuesta para invertir en pesos

Prex expandirá sus operaciones en el país desde esta semana, ya que este lunes lanzó una herramienta para invertir en pesos uruguayos, en un Fondo de Liquidez Inmediata de bajo riesgo, que pagará rendimientos diarios a los inversores, y que les permitirá disponer de su dinero todo el tiempo.

La firma, que tiene presencia en varios países de la región –Uruguay, Argentina, Chile y Perú, y en Brasil con Pix– ya cuenta con una herramienta de este tipo en otros mercados, y por primera vez la lanzará para el mercado local.

En Argentina, el producto ha tenido muy buenos resultados, informaron los responsables de Prex. Tras realizar un estudio del mercado uruguayo que evidenció el interés por nuevas herramientas de inversión, más ágiles y sencillas de utilizar, indicaron que tienen buenas expectativas.

La solución digital, llamada Inversión Violeta, permitirá que los usuarios de Prex puedan invertir los pesos que tengan en su cuenta, pero a la vez puedan retirarlos cuando necesiten.

Para abrir una cuenta de inversión con esta herramienta es necesario contar por primera vez con un mínimo de $ 4.000 en la cuenta de Prex, y luego, no hay límite mínimo o máximo para su utilización.

Trabajo conjunto

Según informaron el CEO de Prex, Agustín Gallo, y el country manager de Prex Uruguay, Matías Carro, el desarrollo del producto demandó tres años de trabajo en conjunto a las firmas Gletir y VALO.

Inversión Violeta está regulada y es supervisada por el Banco Central del Uruguay (BCU) e invertirá exclusivamente en instrumentos del BCU y del Estado uruguayo, como por ejemplo Letras de Regulación Monetaria. Las inversiones que se realicen a través de esta herramienta digital no estarán gravadas por IRPF.

“Somos los primeros en el mercado local en integrar una modalidad de inversión con rentabilidad diaria y disponibilidad inmediata a los fondos. Con Inversión Violeta queremos que el dinero que las personas ya usan todos los días pueda generar rentabilidad de forma simple, automática y dentro de un marco regulado”, explicó Carro. Y añadió: “nuestra expectativa es que este sea un producto para todos, que todos lo entiendan, lo puedan utilizar y quizás para muchos se transforme en el primer paso para entrar en el mundo de las inversiones”.

El fondo calculará su patrimonio neto de forma diaria y los inversores recibirán un rendimiento por cuotaparte. Una vez al año los inversores recibirán un estado de cuenta con el detalle de su inversión, y de manera semestral, en enero y julio, podrán ver un reporte de la performance que ha tenido el fondo de liquidez.

“Creemos que ahora en Uruguay se va a poder invertir de manera mucho más fácil”, finalizó el director.