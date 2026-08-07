Pausa entre vinos y lectura, la propuesta del Club Cerro Chapeu para conectar con el tiempo presente

Un vino puede contar una historia y conectarnos con el tiempo presente. Esa es la premisa de Club Cerro Chapeu, una iniciativa liderada por Pía Carrau y Nieves Pereyra que homenajea a cada estación del año con una pausa muy particular.

«La invitación es descubrir vinos y armonizarlos con un texto especialmente elegido que habla sobre una estación», detalló Carrau, quien selecciona los títulos junto a Criatura Editora.

La propuesta invita a contemplar el cambio de estación y descubrir las transformaciones de la naturaleza, algo que, en la viña, Carrau vive habitualmente.

Con entregas trimestrales -en los meses de junio, setiembre, noviembre y marzo ($ 2.490 cada una)- el club envía tres etiquetas exclusivas de Bodega Cerro Chapeu y un libro. La experiencia culmina con un encuentro presencial donde se comparte la lectura con otros participantes.

«La última reunión fue en Librería Feltrinelli y contó con la guía de Nieves, quien ya cursó y aprobó el Programa de Formación de Coordinadores de Clubes de Lectura», señaló Carrau.

Nieves Pereyra y Pía Carrau. Lideran la iniciativa.

Los interesados ya pueden inscribirse para sumarse a Selección Primavera: inmersión vegetal.

La estación marcará el despertar de la viña, «inaugurando un ciclo de vitalidad, movimiento y luz». Las etiquetas elegidas reflejarán la frescura, el dinamismo y la expresión del terruño. Serán Cerro Chapeu Viejas Viñas Sauvignon Blanc, un vino fresco con notas herbales y de hojas verdes que se unen con matices cítricos de pomelo y toques de jengibre; Castel Pujol Sinestesia Cabernet Sauvignon Swooosh, un tinto fresco con notas de pimiento verde, hierbas silvestres y fruta roja crujiente; y 1752 Gran Tradición Tannat-Cabernet Sauvignon-Arinarnoa, un ensamblaje con notas piracínicas de hoja de tomate, pimiento verde y hierbas frescas.

Estos vinos se combinarán con la lectura de Sumario de plantas oficiosas, del colombiano Efrén Giraldo, quien «explora la presencia e inteligencia del reino vegetal a través de un diario imaginario que entrelaza botánica, memoria e historia personal».