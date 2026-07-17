Alsur Didácticos: juegos de calidad que divierten, enseñan y conquistan a grandes y chicos

Hace 34 años que Alsur Didácticos une lo útil y lo agradable con juegos que además de divertir enseñan, estimulan y divierten.

Lejos de quedar anclada en el tiempo, la firma que fundaron Carlos Leites De Moraes y Olga Leites De Moraes hoy es gestionada por un grupo empresarial que mantiene el espíritu original y combina productos innovadores con otros tradicionales. Además, cuenta con un gigantesco catálogo de productos: juegos de enhebrar, bloques, encastres y de arrastres conviven con puzzles en madera, cartas y juegos de mesa.

Las opciones cautivan a todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. «Vienen adultos buscando propuestas que ellos usaron para jugar cuando eran niños y ahora quieren regalarle a sus hijos», comentó Valentina Rodríguez, responsable de atención al cliente.

Cada juego aporta más que diversión y fomenta el desarrollo, ya sea de la motricidad fina o gruesa, porque enseña sobre el espacio, los colores, el tacto y un largo etcétera.

«La novedad es que nos transformaremos al mundo digital y nuestros clientes tendrán a disposición toda nuestra gama de productos en www.alsur.com.uy», explicó Rodríguez. Y agregó: «Los juegos son una parte de lo que vendemos, también contamos con materiales educativos, de psicomotricidad y equipamientos para escuelas, CAIF y distintas organizaciones y centros educativos de Uruguay».

casa de muñecas de Alsur Didácticos.

La transformación de Alsur estará acompañada por más inversión y la creación de un centro logístico y de distribución. No se limitará a la venta online; también ofrecerá atención telefónica con asesores especializados que asistirán a los clientes durante el proceso de compra. Una vez elegido el producto, este llegará a domicilio.

El horario de atención será de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 17.00 horas, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

«Somos una alternativa para quienes quieren hacer regalos cálidos, seguros y de buena calidad», enfatizó Rodríguez. Si bien la casa no tiene licencias masivas, sí cuenta con opciones que divierten y permiten agudizar los sentidos.