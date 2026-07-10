Ideas Krea: las artesanías en madera y con movimiento que homenajean a Horacio Quiroga y a Alcides Ghiggia
En su taller, el artista Federico de los Santos fusiona madera, resina y grabados en vidrio para dar vida a piezas que son ideales como regalos personalizados y empresariales.
Federico de los Santos empezó a tallar por puro placer. Sus creaciones tenían como destinatario algún amigo o familiar. Su hobby convivía con el trabajo formal cuando comenzó a recibir pedidos. Así nació Ideas Krea, un emprendimiento que conquista desde Salto, pero llega a cualquier rincón de Uruguay.
«Durante mucho tiempo trabajé en una empresa de telecomunicaciones. Hice las dos cosas durante muchos años, pero por distintas circunstancias, me quedé con las artesanías; algo que disfruto mucho», relata.
Criado en el taller de su padre chapista, De Los Santos recuerda que armar y desarmar objetos era el pan de cada día. «Al principio fui bastante autodidacta, incluso para crear mis propias herramientas. Cuando estudié en Montevideo asistí a un taller de tallado en madera y en la combinación de esas cosas baso mi trabajo», cuenta.
Aunque trabaja básicamente en madera, suele fusionar técnicas y aplicar otros materiales a sus piezas. «Les agrego metales, resina o hago grabados en vidrio», detalla.
En el trabajo con madera, tres áreas lo destacan: los calados —puzzles verticales que una vez armados son figuras ornamentales—; los tallados —figuras con volumen, como animales, especialmente los de fauna autóctona— y los autómatas. «La particularidad de estos últimos es que tienen movimiento y representan a alguien de la vida real, por ejemplo, un deportista (foto abajo), un músico o el desafío que me propongan», explica.
Un autómata de gran tamaño que homenajea a Horacio Quiroga es una de sus mayores alegrías. La pieza marcha en bicicleta e incluye un bastidor con escenas de sus cuentos. También destacan dos rotoscopios (foto arriba): uno que representa el gol de Alcides Ghiggia en el Maracaná y otro a una pareja bailando tango. Ambos fueron seleccionados en el Premio Nacional de Artesanías y llegaron a exhibirse en el Museo Blanes.
Además de dictar clases de tallado y ofrecer piezas ideales para regalos personalizados, hechos a mano y a medida, también atiende encargos empresariales que realiza al por mayor.
Los interesados en las artesanías o las clases pueden contactarse a través de Instagram (@ideaskrea.uy)
o el teléfono 094 50 88 85.
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