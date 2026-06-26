Noctiluca, la librería itinerante sobre ruedas hizo un parate en Montevideo y abrió su primer local

Noctiluca Libros creció y se estableció. El proyecto de librería itinerante sobre ruedas que recorrió más de 100 localidades del país recaló en la capital. Pero, lejos de abandonar las rutas, se prepara para volver a marchar.

«Se fundió el motor de la kombi, otra vez, y el parate fue obligatorio. Optamos por alquilar un local», contó Luca Caro, creador de Noctiluca, quien no pierde de vista su objetivo de llevar libros a todos los rincones de Uruguay.

La idea es destinar parte de las ganancias generadas por la librería -situada en Guayabos 1527- a financiar la reparación de la kombi. A partir del 1° de julio, la recaudación se acelerará con una campaña de ventas. «Necesitamos vender unos 500 libros para reparar la kombi; con este objetivo también podrá comprarse desde www.noctiluca.uy», adelantó Caro.

Instalarse en un local no implica olvidarse del interior, que tanto motiva al emprendedor. Un mapa de Uruguay en una pared recuerda el recorrido realizado. Y sobre cada departamento se exhibe la obra de un autor nacido allí. La instalación se cambia con frecuencia y siempre presenta en sus estantes a nuevos creadores de cada región.

La kombi de Noctiluca. Difusión

«Esta fue la forma que encontramos para visibilizar escritores de todo el país. Noctiluca es un proyecto que descentraliza la cultura y no queremos perder esa esencia», remarcó su impulsor.

Al parecer, nada hace que Caro se detenga. Por el contrario, ahora se complementa con Silvana Garrido y crean nuevas propuestas.

«Todos los viernes hacemos noches de vino y poesía, y han sido un éxito. Desde la primera siempre completamos el cupo disponible», contó. La participación requiere inscripción previa ($ 350) y se puede ir tanto a escuchar como a leer poesías. «La charla que se da es muy enriquecedora», destacó Caro, y contó que la experiencia acepta hasta 12 participantes.

La próxima propuesta será «Té y poesía», un formato que se hará más temprano y, seguramente, permitirá esquivar un poco el frío y convocar a más público. Las novedades pueden seguirse en la cuenta de Instagram @noctilucalibros.