Son amigos de la infancia, emprendieron juntos y crearon el bolso matero diseñado para durar

Juan Manuel Piñeiro (22) y Bruno Sosa (26) se conocen desde el colegio y son amigos de larga data. Además de intereses en común, ahora también comparten su espíritu emprendedor con Santa Cueros.

«Siempre tuvimos ganas de crear una marca. La moda es un gusto común y, tras varios meses de mates e ideas, donde nos preguntamos qué es lo que queríamos construir juntos, surgió Santa Cueros», recordó Piñeiro.

Dispuestos a no crear un producto más, concibieron una pieza que rinde homenaje a una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país, pero que también invita a otras personas a darle uso.

«El mate es un gran compañero. Ideamos esta pieza de diseño, que es versátil y combina la posibilidad de transportarlo con otros usos, como puede ser llevar una computadora, cuadernos o los implementos que necesites para tu día», destacó el emprendedor.

El resultado es un bolso matero confeccionado de forma artesanal con materia prima seleccionada. «Cada unidad está hecha por Yony Gómez, un artesano uruguayo con más de 10 años de experiencia en marroquinería, que además es un amigo de la casa», contó Piñeiro.

La dupla emprendedora participó en cada etapa del proceso, desde el diseño de la pieza y la selección del cuero hasta el más mínimo detalle. Hicieron una muestra y luego ajustaron el modelo para que fuera tan práctico como estético.

El bolso matero de Santa Cueros se confecciona a mano.

«El producto de calidad no nace por casualidad, sino del cuidado, la dedicación y el compromiso en el oficio», subrayó Piñeiro y aseguró que buscaron crear una pieza que acompañe el día a día, perdure en el tiempo y que refleje el valor de hacer las cosas bien.

Los jóvenes comenzaron su camino como marca emergente, con la convicción de combinar tradición, funcionalidad y diseño en «productos hechos para durar».

El bolso matero Lyford está confeccionado 100% en cuero vacuno, tiene compartimento para la bombilla, bolsillo externo y correa regulable. Se vende a través de santacueros.com o a través de la cuenta de Instagram @santacueros, y tiene dos precios:$ 6.440 (a través de Mercado Pago) y $ 5.990 (vía transferencia bancaria).