Una caminata por la sierra para descubrir los secretos de la yerba mate nativa

El mate es uno de los elementos más representativos de los uruguayos y por fortuna siempre surgen nuevas formas de vivir esa tradición. Una de ellas propone recorrer yerbales nativos en la Sierra de Carapé y descubrir cómo se produce la yerba mate de forma artesanal.

La iniciativa combina senderismo, naturaleza y gastronomía local para acercar a los visitantes al origen de esta infusión y mostrar una faceta menos conocida de la cultura matera.

El encuentro será en la Reserva Natural 7 Generaciones el próximo sábado 15 de agosto.

Ignacio Lateulade, director de Inti Aventura, empresa que organiza la jornada, adelantó que el día comenzará con una introducción al proceso de elaboración de la yerba mate nativa para que los participantes conozcan cómo se realiza el sapecado y el secado artesanal, dos etapas fundamentales para conservar las hojas y desarrollar las características del producto. Esta instancia permitirá comprender el trabajo que hay detrás de la elaboración de la yerba y la importancia que tiene cada etapa para obtener el resultado final.

MATE, YERBA, BOMBILLA

Después llegará el momento de internarse en el monte. A través de una caminata de aproximadamente cinco kilómetros, los visitantes recorrerán senderos serranos hasta llegar a los yerbales nativos, donde podrán observar la planta en su hábitat natural y conocer aspectos vinculados a su producción, cultivo e historia. Durante el recorrido, los guías compartirán información sobre el entorno natural y explicarán la relación que existe entre el bosque serrano y el desarrollo de esta especie.

Lateulade agregó que la propuesta también pone el foco en el paisaje. El recorrido atravesará sectores de la Sierra de Carapé y permitirá conocer un ambiente donde la yerba mate forma parte del monte nativo, en un entorno diferente al de las plantaciones más conocidas de la región. La caminata está pensada para combinar la actividad física con la observación de la naturaleza y el contacto directo con el paisaje serrano.

Además del recorrido, la experiencia incluirá un almuerzo elaborado con productos locales para disfrutar al aire libre, una actividad de estiramiento y relajación y el cierre de la jornada con la molienda de la yerba. Como recuerdo de la experiencia, cada participante se llevará una porción de yerba mate nativa elaborada durante el proceso.

La actividad es organizada por Inti Aventura junto a guías locales y cuenta con el acompañamiento de un coordinador durante toda la jornada; será una excelente oportunidad para aprender, hacer preguntas y conocer tradiciones, procesos e historias. También se proporcionarán bastones de trekking, los permisos de ingreso a los establecimientos privados y, de forma opcional, transporte hasta el lugar.

Más allá de la caminata, la propuesta buscará acercar a los visitantes a la historia de la yerba mate nativa, comprender su vínculo con el bosque serrano y poner en valor un paisaje y una tradición que forman parte del patrimonio natural y cultural de la zona. La experiencia invita a descubrir el origen de un producto cotidiano desde el lugar donde nace y a conocer el trabajo artesanal que forma parte de su elaboración.