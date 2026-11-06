Nació la Coalición de Líderes Empresariales de América Latina y fue presentada en un evento en Montevideo

Una nueva coalición empresarial con foco en el desarrollo sostenible fue presentada en el marco del Foro de Líderes de Latinoamérica y el Caribe (LAC), que reunió a la máxima autoridad del Pacto Global de Naciones Unidas (ONU) y a más de 250 referentes empresariales, autoridades y representantes de organismos internacionales y organizaciones.

América Latina cuenta con recursos naturales, talento y capacidad empresarial para desempeñar un papel protagónico en la economía global. Sin embargo, transformar ese potencial en desarrollo sostenible requiere coordinación, confianza y una visión compartida. Con esa premisa quedó constituida en Montevideo la Coalición de Líderes Empresariales de América Latina y el Caribe, una iniciativa impulsada por el Pacto Global de la ONU para promover acciones colectivas que generen un positivo impacto en la región.

Sanda Ojiambo, secretaria general adjunta de ONU y directora ejecutiva del Pacto Global; Miguel Setas, CEO de Motiva; y Augusto Bauer, CEO del Grupo AJE, integraron un panel donde explicaron el alcance de esta convocatoria a los principales líderes empresariales de América Latina. El objetivo es unir fuerzas y construir una voz colectiva regional capaz de impulsar soluciones a los desafíos que enfrenta el continente.

Convocada por el Pacto Global e inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, esta nueva coalición empresarial busca trascender los espacios tradicionales de diálogo para implementar acciones colectivas que logren resultados concretos y medibles.

La iniciativa responde también a un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, transformaciones comerciales y cambios regulatorios.

«Facilitar estas coaliciones permite que los líderes empresariales se unan y actúen de manera colectiva. Esto aporta agilidad para abordar los problemas, genera escala e impulsa la innovación», afirmó Ojiambo.

Sanda Ojiambo durante el Foro LAC en Montevideo. Ignacio Sánchez

Uno de los fundamentos de la nueva plataforma es la confianza, presentada como una prioridad. En un contexto de crecientes desafíos en las relaciones entre empresas, instituciones y gobiernos, la integridad, la gobernanza corporativa, el diálogo con las autoridades y las buenas prácticas aparecen como condiciones para construir una agenda de largo plazo cimentada en la confianza.

Para Ojiambo, el liderazgo empresarial actual trasciende la dirección de una compañía o la venta de un producto. También implica considerar el impacto que una organización genera en la sociedad y en la economía, así como el legado que dejará.

La representante de la ONU sostuvo que la región necesita aprovechar sus capacidades en sectores estratégicos como energía, comercio, transporte, agricultura, ganadería y tecnología. En ese sentido, destacó la experiencia uruguaya, cuyo sistema eléctrico se abastece en más de un 90% de fuentes renovables, así como las oportunidades que ofrecen la IA y la innovación.

«Es fundamental aprovechar el momento y las oportunidades. Para quienes se encuentran en economías en desarrollo, el mundo actual depende de estas regiones para abordar cuestiones cruciales: la transición energética, la seguridad alimentaria, la innovación digital, la futura fuerza laboral y el desarrollo de nuevos mercados continentales», expresó.

La iniciativa plantea así un desafío para el empresariado latinoamericano: pasar de los compromisos individuales a una agenda compartida, donde la confianza y la cooperación permitan convertir los recursos y las capacidades de la región en prosperidad, inclusión y bienestar, destacaron tanto Setas como Bauer.

El Foro LAC 2026 fue declarado de Interés por Presidencia de la República - AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional), y por los ministerios de Educación y Cultura; Turismo; Industria, Energía y Minería; y Economía y Finanzas. También fue declarado de Interés Departamental por la Intendencia de Montevideo.

Auspiciaron: Salus, L’Oréal Group, IXOU, Montes del Plata, Itaú, Reus Pharma, Abstracta, República AFAP, PwC, Ferrere, FNC, Aeropuerto de Carrasco, Abito, Cutcsa y Farmashop.