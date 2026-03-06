MrBeast, el youtuber más popular del mundo, ahora se convierte también en banquero

Jimmy Donaldson, la celebridad de YouTube mejor conocida como MrBeast, se hizo popular por transmitir actos extravagantes pero caritativos que a menudo implicaban regalar enormes sumas de dinero.

Ahora, el joven de 27 años pide a sus seguidores que le confíen los suyos. Con la adquisición de Step, una aplicación de servicios financieros para adolescentes y jóvenes que afirma tener más de 7 millones de usuarios, MrBeast se ha convertido también en banquero.

Donaldson tiene más seguidores en YouTube que nadie en el mundo, con 469 millones de suscriptores. Jeffrey Housenbold, CEO de la empresa del youtuber, lo define como el hombre más popular del mundo, con unos 1.400 millones de personas viendo su contenido en los últimos tres meses.

Más allá de YouTube, tiene un reality show en Amazon Prime Video, barras de chocolate, hamburguesas, un incipiente servicio de telefonía móvil y hasta un thriller con el novelista James Patterson.

Un plan bestial

Ahora Donaldson se adentra en un terreno más regulado y con mayores consecuencias. La pregunta es: ¿qué planea hacer allí?

La app Step ofrece cuentas de gastos, ahorros e inversión, estas últimas supervisadas por los padres para los menores de 18 años. También emite una tarjeta asegurada que utiliza depósitos para gastos. La ventaja es que puede ayudar a los jóvenes a mejorar su historial crediticio.

Esas cuentas de inversión son donde los adolescentes podrían tener problemas. Housenbold cree que las criptomonedas son una opción viable, y en enero, Beast Industries recibió una inversión de US$ 200 millones de Bitmine Immersion Technologies, una plataforma de activos digitales.

MrBeast.

Podría parecer que el nuevo propietario pretende animar a millones de adolescentes a apostar en criptomonedas. Pero Housenbold dijo que la compañía tenía mayores ambiciones para su plataforma de servicios financieros, con un fuerte énfasis en la educación financiera y la filantropía.

«Nadie me enseñó sobre inversiones, desarrollo de crédito ni administración de dinero durante mi infancia», afirmó Donaldson en una publicación reciente en redes sociales. «¡Precisamente por eso nos unimos a Step! Quiero brindarles a millones de jóvenes la base financiera que yo nunca tuve.

Donaldson y Housenbold fueron presentados por un inversor de Beast Industries y trabajan juntos desde hace casi dos años.

La visión del dúo es ambiciosa. El CEO reconoce que los servicios financieros son un commodity y cree que la imagen de marca y la facilidad de uso pueden diferenciar a los proveedores.

Una breve solicitud de marca registrada que la compañía presentó el año pasado para «MrBeast Financial» preveía productos crediticios como adelantos de efectivo y tarjetas de crédito y mencionó criptomonedas cuatro veces.

No aceptan memecoins, monedas volátiles basadas en chistes de Internet u otras tendencias, pero les gustaría introducir su propia stablecoin, una divisa digital que actúe como sustituto del dólar.

MrBeast tiene una oportunidad única. Housenbold afirmó que la empresa podría gastar menos en la adquisición de clientes que sus competidores, y podría trasladar esos ahorros a los clientes en forma de una tasa de interés más baja en préstamos o una tasa de interés más alta en ahorros, por ejemplo, sin dejar de obtener beneficios.

«El alcance es sin precedentes, y sabemos cómo contar historias», subrayó Housenbold. «Sabemos cómo gamificar las cosas, cómo viralizarlas y cómo conectar con la Generación Z y la Generación Alfa».

Tara Siegel Bernard y Ron Lieber

The New York Times