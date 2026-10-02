Montevideo Pop Up vuelve a la Plaza Independencia con su tradicional propuesta de cocina en vivo y food trucks

Uno de los fines de semana más esperados del año llegará con una nueva celebración del Día del Patrimonio. En el epicentro de la movida capitalina, Montevideo (MVD) Pop Up se instalará en Plaza Independencia.

Actividades para toda la familia, cocina en vivo, food trucks y una cuidada zona de mercado serán parte de la iniciativa que lidera Geraldine Lewi, precursora de este tipo de eventos.

«Este año ya pasamos por el Parque Rivera y el Parque Rodó. Ahora llegamos a la edición Patrimonio en la plaza y ya pensamos en el año próximo, cuando planificamos hacer un Montevideo Pop Up en la zona del Dique Maúa», detalló.

«Somos un festival gastronómico itinerante; es una alegría volver a la Plaza Independencia. Este fin de semana no faltarán opciones que se vinculan a nuestras tradiciones, como carne, asado, chorizo y todo lo que son preparaciones bien clásicas. Pero también tendremos hamburguesas, chivipizzas o arepas», adelantó.

Las preparaciones podrán combinarse con una variedad de bebidas, desde jugos y licuados hasta refrescos, pasando por barras de tragos (vale probar los que se harán con vino).

Habrá tentaciones gastronómicas en todo el horario. A la tarde se lucirán varios emprendimientos con su café de especialidad que podrá acompañarse con delicias, como medialunas, tortas y scones.

Quienes se queden con ganas de seguir probando en su casa delicias uruguayas pueden recorrer la zona de mercado. Una selecta alacena pondrá a disposición productos locales con sello autóctono.

Al paseo se sumarán espectáculos en vivo (la grilla completa se publicará en @mvdpopup).

Para coronar la edición Patrimonio, MVD Pop Up trabajará nuevamente con el refugio PGA. Un stand de la organización venderá productos para mascotas y además el sábado a partir de la hora 15 habrá una jornada de adopciones. «Hacé patria colaborando y llenando de mimos a nuestros perros y quién te dice... adoptando», reza la publicación. Dos días de fiesta para disfrutar y vivir MVD Pop Up.