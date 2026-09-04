Moda uruguaya a Brasil: Lemon desembarca en el gigante norteño con su e-commerce y proyecta abrir tienda

La reconocida marca uruguaya de vestimenta femenina Lemon da el primer paso en su expansión internacional. El destino escogido es Brasil, donde la empresa lanzará su plataforma de comercio electrónico, un hito dentro de un plan de crecimiento más ambicioso.

«Lo planteamos como el proceso de desembarco en Brasil, en el que la idea es probar tres meses el e-commerce allá, y si funciona relativamente bien -ni siquiera tiene que ser un boom-, nuestra idea es, en el estado donde se registren más compras, llegar con una tienda física para el primer semestre de 2027», anticipó Mauro Vázquez, director de Lemon.

El objetivo que la empresa se trazó como mínimo para su iniciativa en Brasil es alcanzar unas 1.000 órdenes mensuales.

Según Vázquez, esta operación significará «romper un techo» para la marca, al cruzar fronteras e instalarse en otro país, aunque aclaró que «en el corto plazo no nos va a cambiar la ecuación».

En su análisis, Lemon ha logrado un nivel de desarrollo importante dentro de Uruguay -si bien tiene planes para continuar su expansión (ver recuadro)-, por lo que «ya no tenés tanto más para crecer».

Así, la idea de internacionalizar la marca surgió tras un período de crecimiento y consolidación en el mercado local, lo que despertó en el equipo gerencial la inquietud de llegar a otro país, comentó el director. A eso se sumó la sugerencia de un amigo suyo que reside en San Pablo de llevar a Lemon a Brasil.

«Se dieron las condiciones y empezamos a desarrollar el e-commerce», resumió Vázquez.

Mauro Vázquez, director de Lemon.

Logística y publicidad

La plataforma permitirá comprar las prendas de la marca desde cualquier lugar de Brasil y apoyará su logística en una base ubicada en San Pablo. Según explicó, las órdenes de compra se procesarán y consolidarán en Montevideo para luego ser enviadas cada tres o cuatro días al depósito en Brasil. Desde allí se distribuirán a los clientes. Este andamiaje ayudará a simplificar la operativa, comentó el empresario.

El desarrollo y la puesta en marcha de la nueva unidad de negocio en Brasil trajeron aparejado un refuerzo del equipo local de la empresa en su centro de e-commerce, además de la incorporación de personas para ocuparse del armado y la exportación de los productos. A su vez, Lemon tiene en Brasil un administrativo y un encargado de la gestión de la plataforma, señaló su director.

Por otra parte, el desembarco implica una inversión en publicidad digital a través de campañas masivas en Meta y Google, además de contenido generado por influencers, con el objetivo de dar a conocer una marca nueva para los consumidores brasileños.

Estos esfuerzos se concentrarán en una primera etapa en los estados de San Pablo y Río Grande del Sur, y posteriormente en Paraná y Río de Janeiro.

«Ya hemos contratado una serie de creadoras de contenidos que van a estar apoyando la campaña de lanzamiento en Brasil», destacó Vázquez. «Ese es el primer paso para validar (el proyecto) e ir conociendo al consumidor» de Brasil.