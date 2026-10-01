Michele Kang, empresaria que amasó una fortuna de US$ 1.100 millones y busca profesionalizar el fútbol femenino
Tras vender su firma aeroespacial, la ejecutiva fundó Kynisca Sports, compró tres clubes internacionales y cerró un acuerdo millonario con Nike para revolucionar este deporte entre las mujeres.
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