Mercado Libre planifica ampliar su menú de servicios en Uruguay con productos de crédito

Mercado Libre estudia la posibilidad de lanzar en Uruguay algunos productos crediticios, tales como préstamos de trabajo para las empresas o de consumo para los individuos, e incluso una tarjeta de crédito como la que se lanzó hace pocos meses en Argentina. Así lo confirmó su director financiero (CFO), Martín de los Santos, en diálogo con El Empresario, previo a una charla que brindó en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

La compañía de e-commerce lanzó recientemente su sistema de procesamiento de pagos físico, con POS propios para empresas en Uruguay. En un país donde la mayoría de los negocios son micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes), el CFO señaló que la plataforma se presta especialmente para el desarrollo de ese tipo de firmas, tanto para su distribución como para el procesamiento de pagos, «que viene funcionando muy bien y tiene mucho más potencial».

También destacó la nueva herramienta de inversión de Mercado Pago que le da una remuneración del 5% a los depósitos de los usuarios y una tarjeta prepaga.

«Viene creciendo muy bien el negocio de e-commerce, aunque comparado con otras regiones del mundo, estamos todavía muy atrás. Y lo mismo con fintech. La inclusión financiera y la disponibilidad de productos financieros para toda la gente en Latinoamérica es muy baja. Creemos que con la tecnología y la capacidad de distribución e innovación que tienen Mercado Libre y Mercado Pago podemos llegar a mucha más gente con productos financieros. Vamos país a país y es algo que lleva trabajo, pero es un paso natural, y eventualmente llegarán (las herramientas de crédito) a Uruguay», afirmó. Según dijo, con esos instrumentos se busca «llegar a gente a la que los bancos no pueden llegar».

Sobre las herramientas de inversión, como los fondos money market, mencionó que en Argentina estas han permitido que más gente se interese por el tema. «Ese fondo en Argentina lo tenemos muy desarrollado y es el más grande del país. Cuando empezamos a dar este tipo de productos de inversión, había 400.000 cuentas comitentes, o sea, personas que invertían en productos financieros de este tipo. Hoy hay casi 20 millones de cuentas», indicó.

El CFO de Mercado Libre participó en una charla en la Universidad Católica. Leonardo Mainé

Más inversión en IA

De los Santos estuvo presente el martes 11 en la UCU, donde brindó una charla a la que acudieron estudiantes de carreras vinculadas a los negocios. La actividad, titulada «Cuál es el horizonte de Mercado Libre en Latam» estuvo moderada por Marcos Soto, decano de la UCU Business School.

Durante la jornada, los asistentes pudieron realizar diversas preguntas vinculadas al desarrollo de Mercado Libre, compañía con presencia en 18 países, 160.000 colaboradores, 50 centros de distribución propios, nueve aviones en Brasil para envíos de paquetes a lugares remotos y más de 60 millones de usuarios.

Uno de los puntos mencionados durante la actividad fue el impacto que está teniendo en la compañía el uso de la inteligencia artificial (IA), cuya inversión en el último cuatrimestre superó en US$ 80 millones a la del mismo período del año pasado. Para todo 2026, la cifra rondará los US$ 400 millones.