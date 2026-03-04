Acuerdo estratégico para desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país

cuerdo Banco República y ANDE.

El acuerdo establece una articulación estratégica entre ambas instituciones para ampliar el acceso de las empresas a educación financiera, herramientas de gestión, productos financieros y soluciones digitales, combinando el alcance territorial de ANDE con la red comercial y financiera del BROU.

Entre los principales ejes del convenio se destacan:

·El impulso a la productividad y la transformación digital de las empresas.

·La promoción de prácticas sostenibles.

·El acompañamiento a empresas jóvenes con potencial de crecimiento y generación de empleo.

·La implementación de un Plan Nacional de Educación Financiera para Mipymes.

Este acuerdo continúa posicionando al BROU como una institución con foco en los pequeños y medianos empresarios, mientras que aumenta alcance al combinar la presencia territorial de ANDE con la red comercial y financiera del Banco.