Acuerdo estratégico para desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país
El Banco República (BROU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) celebraron un convenio para fortalecer a este sector de actividad. En la nota los detalles.
El acuerdo establece una articulación estratégica entre ambas instituciones para ampliar el acceso de las empresas a educación financiera, herramientas de gestión, productos financieros y soluciones digitales, combinando el alcance territorial de ANDE con la red comercial y financiera del BROU.
Entre los principales ejes del convenio se destacan:
·El impulso a la productividad y la transformación digital de las empresas.
·La promoción de prácticas sostenibles.
·El acompañamiento a empresas jóvenes con potencial de crecimiento y generación de empleo.
·La implementación de un Plan Nacional de Educación Financiera para Mipymes.
Este acuerdo continúa posicionando al BROU como una institución con foco en los pequeños y medianos empresarios, mientras que aumenta alcance al combinar la presencia territorial de ANDE con la red comercial y financiera del Banco.
¿Encontraste un error?