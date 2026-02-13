Las pizzas uruguayas Dos Orientales llegan a los supermercados Jumbo y Disco en Buenos Aires

La marca de pizzas uruguaya Dos Orientales escribe un nuevo capítulo en su joven historia al anunciar su desembarco en unos 50 supermercados de Disco y Jumbo en Buenos Aires.

De esta forma, la empresa, creada en 2020 en respuesta a la llegada de la pandemia, da comienzo a su plan de expansión internacional con Argentina como primer destino, explicó Mauricio Sánchez André, cofundador de Dos Orientales junto a sus hermanos Florencia, Francisco y Guillermo, quienes además son responsables de la cervecería Malafama.

«La internacionalización es algo que ya veníamos planificando desde hace mucho, desde que nos mudamos al espacio nuevo. Y cuando Argentina comenzó a recuperarse, vimos que el primer intento de exportar tenía que ser ahí, porque teníamos muchos clientes de ese país que lo pedían cada vez que venían a Uruguay y probaban las pizzas», recordó el emprendedor.

El lanzamiento en ese mercado será con pizzas congeladas, de la mano del gigante Cencosud, propietario de estas dos cadenas de supermercados. En una primera fase, la marca tendrá presencia en los locales de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

El acuerdo comenzó a gestarse en agosto de 2025. El contacto surgió tras una ronda de negocios que organizó el instituto Uruguay XXI en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), de la que participaron supermercados latinoamericanos y posibles proveedores.

«Nos preguntaron si estábamos interesados en participar, aceptamos y ellos les presentaron nuestra propuestas. Les gustó, nos llamaron y cuando nos dijeron que era para Disco y Jumbo, nos terminó de cerrar, porque su público se parece mucho al de los supermercados de Uruguay donde hoy ya estamos. Cerramos el acuerdo a inicios de noviembre, un proceso rápido para un primer desembarco», señaló Sánchez André.

Pizzas Dos Orientales en supermercado.

Retail, el primer paso

Si bien en Uruguay comenzaron como pizzería al público y luego se expandieron al sector retail, en Argentina la estrategia abarca únicamente la venta en supermercados. «Hoy el retail ya es 85% del total de la ventas de pizzas», graficó Sánchez André. En Uruguay, sus primeros clientes fueron Tienda Inglesa y Devoto, y luego llegaron a Macromercado, Ta-Ta, Disco, Frog, Kinko, y a las estaciones de servicio de Disa, Axión y Ancap. Hoy, en total, Dos Orientales cuenta con más de 200 puntos de venta en todo el país.

Según el emprendedor, la primera exportación ya está en territorio argentino y para esta etapa optaron por cuatro productos: las icónicas pizzas estilo napolitano en tres sabores —margarita, pepperoni y fugazza— y su clásico fainá. Ese primer pedido totaliza unas 6.000 unidades y el plan es mantener este ritmo mensual durante el primer semestre de este año. Con este volumen, el negocio de Dos Orientales crecerá cerca de 15%. «Esta venta representa cerca del 15% del total de pizzas que se producen hoy. En la planta y restaurante ubicados en Montevideo alcanzamos una producción de 45.000 unidades al mes, en dos turnos, equivalentes a unas 1.100 por día».

Invertir y crecer

La concreción de este negocio con Argentina aceleró el crecimiento de la empresa, cuya planta de producción hoy opera al límite, en dos turnos. «Ya tenemos dos formas de crecer: sumar turnos, lo que implica tener que suprimir alguno del restaurante, o invertir en herramientas que automaticen procesos y permitan incrementar la cantidad de pizzas que hacemos. La demanda local ya obligó a reducir los días de restaurante solo de jueves a domingo, por lo que no tenemos margen ahí, ya que priorizamos las 35 personas que trabajan en el local. Por esto, elegimos el segundo camino», indicó.

Los empresarios planean viajar a fines de febrero a Italia para invertir en maquinaria automática y seguir importando insumos propios para mantener precios competitivos.

Con la incorporación de Argentina, que según las previsiones puede crecer aún más durante el año, y el incremento del negocio local, Sánchez André estima que la empresa cerrará este año con una facturación que estará un 30% por encima de la de 2025. «O incluso más, si surgen otros países. Argentina ofrece un mercado diez veces mayor que Uruguay y la automatización permitirá escalar hacia Chile y más allá. Con la nueva inversión apuntamos a duplicar volumen», finalizó.