Las famosas hamburguesas del youtuber MrBeast llegan a Uruguay: así funcionará el modelo de negocio

Las famosas hamburguesas MrBeast Burger, del icónico youtuber Jimmy Donaldson -conocido mundialmente como MrBeast- desembarcarán en Uruguay en 2027.

Así lo confirmó a El Empresario Tommy Wende, CEO del Grupo Wende, la empresa de Bolivia que adquirió los derechos de la marca para los mercados de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El conglomerado -que tiene la máster franquicia de la heladería uruguaya Chelato para Bolivia- adquirió la franquicia maestra de MrBeast Burger en diciembre del año pasado, luego de más de un año de negociaciones con Virtual Dining Concepts (VDC), la compañía estadounidense que desarrolló el negocio gastronómico del creador de contenidos y gestiona varias de sus propuestas.

«La marca crea el producto hamburguesas y lo desarrolla junto al creador de contenidos. De hecho, varias de ellas tienen los nombres de sus amigos y fueron creadas con los elementos que ellos querían en cada una», dijo Wende. Para hacerse de los derechos de la marca para los tres países, el grupo desembolsó US$ 460.000.

A diferencia de una cadena de hamburguesas convencional, que abre locales propios, el negocio de MrBeast Burger es exclusivamente online, con cocinas «ocultas» y venta a través de plataformas de envíos. Hoy, solo existe un local oficial en Nueva Jersey.

Tommy Wende, CEO del Grupo Wende. Imagen: Gentileza Grupo Wende

«Trabajamos con restaurantes que ya están en funcionamiento porque la estrategia es brindar ventas incrementales a ese negocio. Por supuesto, todo se hace bajo las más estrictas directivas de la marca. El producto compite con cualquier hamburguesa gourmet, pero no se ubica en los primeros puestos en precio», aclaró.

Menú para ganar

El primer país donde comenzó a operar la marca fue Bolivia, a principios de julio. En Uruguay, el plan del grupo es desembarcar en el primer trimestre de 2027 bajo un formato que consistirá en otorgar la máster franquicia a un operador local, que será responsable de desarrollar el negocio.

«Buscamos asociarnos con operadores locales que tengan la franquicia maestra en el país y puedan subfranquiciar. Pueden ser restaurantes o marcas de hamburguesas ya instaladas. Además, el modelo exige que todos los productos se puedan hacer con materia prima local, salvo un condimento secreto que nosotros proporcionamos», comentó Wende.

Como el producto solo se vende de forma online y no se promocionan en los locales que lo preparan, no compite directamente con la marca que lo produce. Los consumidores solo sabrán que se elabora allí porque el pedido llegará con el packaging original, agregó.

La franquicia tendrá un costo de US$ 15.000, más un 8% mensual sobre las ventas (incluye un 2% destinado a marketing). Según Wende, el plazo de retorno de la inversión oscila entre seis y nueve meses. «Ya estamos en conversaciones con jugadores importantes en Uruguay, pero seguimos evaluando más opciones», cerró.

