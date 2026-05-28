Chocolates Feastables del popular "youtuber" MrBeast desembarcan en Uruguay de la mano de la importadora Solyal

Feastables, la marca de chocolates creada por el popular youtuber estadounidense MrBeast (Jimmy Donaldson) -con más de 350 millones de seguidores en la plataforma de videos de Google- llegará oficialmente a Uruguay en junio de este año.

Detrás de este arribo está la importadora uruguaya Solyal, creada en 2014 y liderada por Santiago Pereira. La empresa invirtió US$ 500.000 y cerró un acuerdo con Machu Picchu Foods, empresa peruana que fabrica el producto para todo el mundo (menos Estados Unidos), para representar a la marca en Uruguay por tres años. La primera partida de las golosinas desembarcará en el país en junio de este año.

Si bien los chocolates están en el mercado mundial desde 2022, Pereira recién los conoció en 2024 gracias a su hijo. «Al principio no les di mucha importancia, hasta que un socio viajó a Estados Unidos y encontró el producto por todos lados», recordó.

«En 2024 comenzamos a estudiar la marca, en 2025 cerramos el acuerdo y en junio traeremos tres variedades: milk chocolate, milk crunchy, que es como arroz crujiente, y de mantequilla de maní. Vienen en 60 gramos las tres variedades y la de milk chocolate también viene en 35 gramos. Según nuestro plan, en el primer año vamos a vender cerca de 500.000 unidades en todo el país», proyectó Pereira.

Para ello, Solyal apelará a su extendida red de puntos de venta en casi todo el país, principalmente en grandes cadenas de supermercados, pero también en el mundo digital.

MrBeast. El youtuber presentó los chocolates en 2022.

«Vamos a estar en entre 1.000 y 1.500 puntos de venta como Tienda Inglesa, TaTa, El Dorado, Farmashop, Macromercado, Kinko, Frog y varios puntos en el interior a través de nuestros distribuidores en varios departamentos como Maldonado, Rocha, San José, Colonia, Canelones. Pero también en PedidosYa Market y Mercado Libre. Además, para llegar a más puntos del interior, estamos cerrando acuerdos con distribuidores y buscamos nuevos distribuidores», detalló.

El precio rondará los $ 290 el producto de 60 gramos y $190 pesos la barra de 35 gramos.

Marca con Valores

Feastables es la marca número 25 que se incorpora al portafolio de Solyal y la segunda de chocolate, luego de Tony’s. La inclusión de estos productos por la importadora uruguaya responde tanto a la popularidad del youtuber y de sus chocolates, así como también a la coincidencia entre sus valores y los que exhibe la planta elaboradora, basados en la promoción de una industria del cacao sin esclavitud. Ese mismo principio también promueve la marca holandesa Tony’s.

Feastables. Los chocolates llegarán en tres variedades.

Ambas marcas complementan la propuesta de Solyal en Uruguay ya que si bien son similares en calidad y valores, apuntan a públicos diferentes, explicó Pereira. «El target, la estrategia y el posicionamiento son bien diferentes, no se ‘pisan’ ni se canibalizan. Con Tony’s llegamos a clientes que van de 25 años hacia arriba, y con Feastables vamos de los 25 años hacia abajo», reveló el CEO de la distribuidora.

Esta importación de Feastables es el primer paso de Solyal en su relación con la etiqueta de MrBeast ya que, de lograr una buena respuesta del público, podrían ampliar el portafolio. «Él tiene otros productos, está sacando otras variedades como caramelos y más golosinas en general. Arrancamos con el chocolate y vamos a estudiar cómo se comporta para ver si traemos más», finalizó.