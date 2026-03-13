La llegada de famosos multimillonarios desata en Miami una "fiebre del oro" por inmuebles de lujo

En Miami Beach y sus alrededores, una pequeña isla barrera de 1,6 km de ancho, está en marcha una fiebre del oro. Maestros de las finanzas y la tecnología compiten por parcelas de tierra en las islas artificiales cerradas frente a la Bahía Vizcaína, con vistas despejadas del centro de Miami.

Con tan pocas propiedades de lujo en el mercado -a finales de febrero, solo había ocho casas unifamiliares en Miami listadas por más de US$ 50 millones-, los compradores están ofreciendo cualquier suma para convencer a un propietario reticente a desprenderse de su trofeo. Las ventas suelen tener lugar fuera del mercado, negociadas en pistas de pádel, yates privados y en el La Gorce Country Club, donde la cuota de inscripción al club de golf es de US$ 1,2 millones. Los compradores se encuentran entre los multimillonarios más ricos del mundo, incluyendo figuras como Mark Zuckerberg, Larry Page y Jeff Bezos, y financieros como el gestor de fondos de cobertura Nick Maounis.

«Con todos estos titanes del universo llegando, es como un sello de aprobación», dijo Nancy Batchelor, agente de bienes raíces de Compass en Miami.

Este frenesí de compras ocurre en un contexto de congelamiento del mercado inmobiliario estadounidense, donde las ventas se han estancado y los precios han caído en medio de altas tasas de interés, un exceso de inventarios sobrevalorados y una profunda incertidumbre económica y global.

El precio promedio de la vivienda en Miami, de US$ 610,000 en enero, bajó un 7,2% con respecto a 2025, con casas que permanecen en el mercado una media de 115 días, según la firma de intermediación inmobiliaria Redfin. Incluso las casas meramente lujosas, aquellas con precios entre US$ 10 millones y US$ 30 millones, permanecen en el mercado durante meses. Pero en los precios más altos, se libra una batalla por los mejores terrenos disponibles.

Para la mayoría de los estadounidenses, «existe una enorme incertidumbre en la economía en este momento», afirmó Steven Durlauf, director del Centro Stone para la Investigación sobre la Desigualdad y la Movilidad de la Riqueza de la Universidad de Chicago. Sin embargo, «un pequeño número de personas con una riqueza incomprensible están dispuestas a usarla ».

En marzo de 2025, Michael Ferro, Jr., presidente de Merrick Ventures, una firma de capital privado, compró una finca de 1 hectárea en Star Island por US$ 120 millones. En abril, Maounis, CEO de Verition Fund Management, compró una mansión de nueve habitaciones en La Gorce Circle por US$ 74,25 millones.

Los cofundadores de Google, Sergey Brin y Page, han puesto su atención en Miami. En diciembre y enero, Page invirtió US$ 173,4 millones en la compra de dos propiedades en Coconut Grove, incluyendo un complejo de 1,8 hectáreas frente al mar. Y en enero, Brin hizo una oferta por una propiedad de US$ 50 millones en Allison Island, una comunidad privada cerca de Miami Beach, reveló The Real Deal.

El pasado lunes 2 de marzo, el CEO de Meta, Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, pagaron US$ 170 millones por una mansión que está en construcción en la isla Indian Creek, la venta de vivienda más cara en la historia del condado de Miami-Dade, informó The Wall Street Journal.

Estos recién llegados adinerados a menudo no solo se fijan en una propiedad, sino también en las adyacentes, ofreciendo a sus vecinos el precio que sea necesario para que se vayan y así poder construir amplios complejos con varias casas, canchas de tenis, piscinas, fuentes y jardines impecables. En Venetian Island, una propietaria le dijo recientemente a un comprador ansioso que consideraría mudarse por US$ 12 millones, aunque la propiedad valía aproximadamente unos US$ 7 millones. Entonces, el comprador «literalmente sacó su chequera y dijo: ‘Te compro tu parte por US$ 12 millones ahora mismo’», recordó Julian Johnston, un agente asociado de la empresa inmobiliaria Corcoran que presenció el intercambio.

El vecino aceptó el trato.

Miami. Foto: Cortesía Copa Airlines

Nueva era dorada

Todd Michael Glaser, un desarrollador de Florida, compara esta época con la Edad Dorada, cuando las familias más ricas del país, con apellidos como Rockefeller, Vanderbilt y Rothschild, se asentaron en extensas «cabañas» similares a las propiedades de la aristocracia británica.

«Es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora», aseguró Glaser, quien en julio compró una parcela de casi 1 hectárea frente al mar en la exclusiva calle North Bay Road de Miami Beach por US$ 105 millones. Está construyendo una casa que pondrá a la venta por US$ 300 millones.

En ningún lugar se aprecia más la tierra que en Indian Creek Village, una isla artificial cerrada al público por un puente cerrado. Conocida como el «Búnker de los multimillonarios», la isla cuenta con varias docenas de casas, un club de campo y una fuerza policial privada que vigila la comunidad por agua, tierra y una red de cámaras de vigilancia.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page, Ivanka Trump y Tom Brady.

Entre sus residentes se encuentran Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, y su esposo, Jared Kushner; el mariscal de campo retirado de la NFL, Tom Brady; y el fundador de Amazon, Bezos, quien posee tres casas allí. La casa que Zuckerberg compró está a pocas casas de dos de las propiedades de Bezos.

Los estadounidenses más ricos han acumulado una enorme fortuna en los últimos años, mientras que la mayoría de la población han visto cómo sus ingresos se estancan. El patrimonio neto del 0,1% más rico se duplicó desde 2020 hasta alcanzar una suma colectiva de US$ 24,9 billones en el tercer trimestre de 2025, y ahora representa el 14,4% del patrimonio total de los hogares, según la Reserva Federal.

Cuando la demanda es alta entre compradores con presupuestos ilimitados, los precios se vuelven prácticamente insignificantes, disparándose hasta alcanzar la suma necesaria para convencer a un vendedor de mudarse.

«Cuando tu valor ya no es ni de miles de millones, sino de cientos de miles de millones, es solo un error de redondeo», comentó Jeff Miller, agente inmobiliario de lujo de Miami de Sotheby’s International Realty.

Dado que las transacciones se realizan a través de una estrecha red de contactos, encontrar casas disponibles para vender es tanto un arte como una cuestión de números. Los agentes inmobiliarios pasan semanas averiguando cuál es el licor preferido del dueño antes de entregarle una botella de Dom Pérignon o Macallan junto con una nota escrita a mano que les informa que hay un comprador interesado. Con frecuencia, esperan a que fallezca un propietario mayor, ya que a menudo son los herederos quienes venden.

En Sunset Island, está en marcha la construcción de una casa de US$ 85 millones con una piscina infinita de dos pisos, ventanas de baño que se vuelven opacas por comando de inteligencia artificial, una escalera de caracol y una lámpara de araña de US$ 150.000 suspendida desde el tercer piso hasta el salón.

La casa de al lado, sin embargo, tiene una vista despejada del centro de Miami, lo que la hace aún más atractiva. El actual propietario invirtió cuatro años y más de US$ 20 millones en construirla. No está a la venta, pero un posible comprador le ofreció recientemente US$ 100 millones para mudarse.

Sin embargo, el propietario rechazó la oferta.

El peso del factor impositivo Hace cinco años, las ventas de viviendas de más de US$ 50 millones eran inexistentes. En 2025, representaban más del 7% del mercado, por volumen en dólares, según Jonathan J. Miller, director de mercados de StreetMatrix. «No es que los precios se apreciaran, sino que se reajustaron porque hubo un recálculo como clase de activo por parte de los ricos», explicó. Algunos agentes inmobiliarios señalan los altos impuestos en California y Nueva York como las principales razones del creciente interés en Florida, donde no existe impuesto sobre la renta. Sin embargo, no está claro cuántos multimillonarios, que tienden a ser propietarios de varias casas, planean establecerse en el estado. De todos modos, algunos sí están dando ese paso. «Hemos visto un número récord de solicitantes», señaló Patrick J. Coyle, presidente de la Escuela Carrollton del Sagrado Corazón de Miami. «No sé cuándo va a terminar esto porque pensé que se estabilizaría en algún momento, y aún no ha sido así». En una ciudad donde el tráfico puede paralizarse en hora pico, el agua es, para unos pocos privilegiados, el medio de transporte predilecto. Bezos, ahora residente en Florida, suele llegar en jet privado, seguido de un vuelo en helicóptero hasta un helipuerto en la Bahía Vizcaína, según Robbie Everhard, capitán que transporta al magnate en lancha rápida desde el helipuerto hasta tierra.



Ronda Kaysen

The New York Times