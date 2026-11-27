El coleccionismo, además de una pasión, es un negocio gigantesco. Este año, las ventas de juguetes y otros productos de colección moverán más de US$ 335.000 millones, según la consultora Grand View Research. En ese mercado de enorme escala global, un emprendimiento uruguayo busca ganar su lugar. La marca Urutoys desarrolló NightWolf, su primer vehículo coleccionable original, y lo pondrá a la venta a través de BigBadToyStore (BBTS), una de las tiendas online más importantes del mundo en esa categoría.

Urutoys nació en 2018 con la idea de «crear juguetes y figuras coleccionables de diseño propio para competir en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos», cuenta su director, Marcelo Bugna, quien se define como «contador de profesión, pero de pasión coleccionista».

Comenzó a cultivar ese pasatiempo hace más de 20 años, mayoritariamente con figuras de la franquicia G.I. Joe, y algunas de Star Wars. En 2018, luego de examinar el mercado, decidió emprender. «Mi objetivo nunca fue simplemente vender juguetes, sino crear una marca uruguaya con identidad propia, capaz de abrirse camino en una industria dominada por gigantes internacionales», explica.

Tras la pandemia, el proyecto de lanzar una especie de jeep militar propio tomó un nuevo impulso.

Finalmente, el NightWolf saldrá a la venta con un precio de US$ 99 el 8 de diciembre. Gracias a su escala 1:18, será compatible con figuras de G.I. Joe, Star Wars, Acid Rain y JoyToy. La vidriera será BBTS, que permitirá conectar con los coleccionistas de todo el mundo.

Estados Unidos es el mercado principal al que apunta Urutoys, luego vienen Brasil, México y Puerto Rico. En paralelo, ya han recibido interés desde España, Portugal, Alemania e Inglaterra.

Los coleccionistas uruguayos podrán adquirir el producto únicamente a través de BBTS. La razón es impositiva. «Por US$ 99 entra dentro de la franquicia (de compras online en el exterior). Si lo traemos a Uruguay (desde China, donde se produce), con los impuestos tendríamos que cobrarlo al doble», explicó Bugna.

Más capítulos

Si bien la estrategia comercial comienza por BBTS, la empresa no descarta más adelante alianzas con distribuidores o mayoristas en los mercados que generen mayor demanda, una vez que las ventas se consoliden, comentó.

Jeep de colección NightWolf, de la empresa Urutoys.

La partida inicial de unidades de NightWolf que saldrán al mercado aún no está definida. La empresa trabaja ahora en la preventa de sus tres versiones -en color negro, rojo y arena- y se fijó como meta un mínimo de 1.000 ventas por modelo para pasar a la producción definitiva. «De los (modelos) que lleguemos a las cantidades necesarias para producir, lo vamos a sacar en ese color. Sabemos que el negro va a salir seguro», aseguró Bugna.

El esfuerzo de la marca está puesto en su primer producto, pero hay planes de lanzar nuevos vehículos y figuras en 2027. De hecho, NightWolf es el primer exponente de Future Front, el "lore" que engloba la historia y los productos -coleccionables e incluso un cómic- de Urutoys.

La idea de crear un universo propio surgió de los consejos de otros coleccionistas y de las recorridas por ferias del sector. «Nos dijeron: ‘Ustedes tienen un producto muy bueno, pero no tienen una historia detrás’. Entonces, hicimos este universo llamado Future Front, que sucede en el año 2085, y en base a eso creamos varios personajes», recordó Bugna.

La expectativa de la marca es que, como al final de muchos cómics, su historia de negocios sume nuevos capítulos.