La gran cita uruguaya con la magia cumple 20 años, será en Malvín y contará con ilusionistas de varios países

"La magia sigue intacta porque la gente necesita ilusionarse en un mundo caótico. La magia te transporta a un lugar lleno de fantasía y amor", reflexionó el referente uruguayo de esta disciplina, el Mago Ariel Junior.

Prueba de ello es que este año se celebrará la 20° edición de Festimagia, el festival de magia creado y organizado por el ilusionista en 2001.

El evento comenzó con un objetivo: homenajear a distintas figuras destacadas de la magia. Sin embargo, con el paso de los años, se consolidó como un encuentro referente en Uruguay sobre este arte y logró reunir a profesionales de renombre internacional para fomentar la cultura del ilusionismo en un ambiente familiar.

«En estos años de Festimagia han participado más de 200 magos de diferentes países, entre ellos Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Paraguay, España, Francia, Cuba y Estados Unidos. Se han llenado salas como el teatro El Galpón, la Sala Zitarrosa, el Nuevo Stella, el Notariado y el teatro de la ACJ», comentó el Mago Ariel.

Este año, la convocatoria será el 21 y 22 de Marzo en la Sala Experimental Malvín, para la cual ya se habilitó la venta anticipada de entradas. «Tienen un valor general de $ 600 y se pueden adquirir a través de la plataforma Tickantel», indicó.

En esta oportunidad, quienes asistan al evento podrán disfrutar de las presentaciones de profesionales de la magia que llegarán desde Argentina, Chile y México, además de magos locales.

Según el creador del festival, se realizarán tres shows diferentes dirigidos a todo público. «Por ejemplo, de Chile viene un especialista en magia infantil con una rutina de Harry Potito. En otra gala hay dos especialistas en telepatía, Jerry y Jany, e incluso en otra se podrá disfrutar de la presentación del campeón mundial de cartomagia Henry Evans», destacó.

Para el Mago Ariel, los shows que se verán este año serán diferentes a los anteriores. «La magia evoluciona permanentemente; los gustos y las necesidades del público cambian y los shows de los artistas con sus rutinas y especialidades, también. Va a ser una fiesta total», prometió.