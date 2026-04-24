Innovadora plataforma de ingeniería uruguaya es elegida para construir barrios privados en Países Bajos

Permitir que cualquier persona pueda ver un proyecto y todos los detalles de ingeniería -planos, redes de servicios, topografía y diseño vial- en un solo lugar y de forma sencilla. Esa meta se fijó el estudio de ingeniería uruguayo EnginLabs y que en 2025 derivó en la plataforma Mirror.

El proyecto, lanzado oficialmente en setiembre pasado en el Congreso de Vialidad organizado por la Asociación Uruguaya de Caminos, se transformó en el primer producto de la empresa y, en solo cuatro meses, ya captó clientes de Países Bajos.

«La idea surgió en el mismo momento en que nació la empresa, en 2019», explicó Gonzalo Abella, cofundador de EnginLabs junto al ingeniero uruguayo Martín Ferreira y el holandés Niels de Jong. «Nos diferenciamos desde el principio por la capacidad de modelar infraestructura, algo que aprendimos en Holanda, de ver empresas que mostraban proyectos de manera interactiva. Entendimos que hoy lo diferente es que puedas meterte en un proyecto de forma amigable».

Tras lograr su primer cliente en Uruguay en octubre de 2025, Saceem -que utilizó la plataforma para presentar proyectos ante la Intendencia de Maldonado-, la empresa cerró su primer acuerdo en Holanda en enero de este año. Se trató de Overdie-West, un barrio residencial de 15 casas ubicado al sur de la ciudad de Alkmaar, en la provincia de Holanda Septentrional. «Ahí trabajamos en modelado y visualización de la infraestructura de servicios enterrados del barrio», detalló.

Tras esa obra, llegaron tres proyectos más y de mayor porte.

En febrero participaron en el desarrollo de un parque industrial de 62 hectáreas en Purmer, también en la provincia de Holanda Septentrional, y luego en Tuinen van Luna, una urbanización de 153 viviendas en el extremo sur de la ciudad de Heerhugowaard.

Imagen: Gentileza EnginLabs

El más reciente, acordado la semana pasada, es Gebiedsontwikkeling Wognum Noord, en la localidad de Wognum, en la misma provincia. «EnginLabs realizará el diseño de la caminería y se implementará Mirror. Es un proyecto que supera los € 300 millones, ocupa 26 hectáreas y se prevé que tendrá 640 padrones», comentó Abella.

Asimismo, hace un mes la empresa concretó otro proyecto en Uruguay: Carrasco Prat, un barrio de 70 hectáreas que se construye en Canelones, frente al Aeropuerto de Carrasco.

Ingeniería en un link

Abella explicó que Mirror ya es un producto rentable dentro de la empresa, que hasta el momento solo vendía servicios.

Su principal diferencial es que la plataforma unifica todos los datos de ingeniería de un proyecto, presentándolos además de forma visual, interactiva y comprensible para cualquier persona, «desde un ingeniero senior hasta un actor de gobierno o un empresario». Esto soluciona uno de los principales obstáculos que tiene este sector, la comunicación.

«Los proyectos existen en planos técnicos en papel, planillas y archivos PDF que solo especialistas entienden. Presentar un barrio de 70 hectáreas ante ingenieros de una intendencia, o convencer a un desarrollador de que vale la pena invertir, requiere trasladar complejidad técnica a lenguaje visual y accesible. Acá lo hacemos en un solo lugar y de forma amigable», resaltó.

Esto es posible porque aplican tecnología que les permite reducir el «peso» de los proyectos y enviarlos a través de un link accesible a través de un celular, tablet o computadora. De hecho, por su carácter innovador recibió el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), con US$ 50.000 del programa Implementación de Innovación.

El rápido éxito logrado está haciendo replantear a los empresarios el futuro de Mirror. «Tal vez en algún momento sea nuestro primer spin-off», anticipó.