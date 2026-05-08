Inner desembarca en Argentina con sus productos de nutrición femenina y prepara expansión en la región

A inicios de 2021, Andrea Sgarbi lanzó Inner con un propósito: mejorar la calidad de la vida de las mujeres uruguayas en sus diferentes etapas hormonales con productos nutricionales diseñados específicamente para su organismo.

La marca rápidamente tuvo éxito en Uruguay por lo que Sgarbi comenzó a trazar su salida al exterior, que se concretó este año con Argentina como primer destino. «La misión evolucionó hacia un objetivo más amplio: llevar estas herramientas nutricionales a Latinoamérica, donde entendemos que existe una necesidad aún mayor de soluciones especializadas en salud femenina. En ese contexto, Argentina es el primer paso de la expansión», explicó la emprendedora a El Empresario.

Para iniciar este nuevo camino, la empresa se alió con un socio estratégico local con más de 30 años de experiencia en el sector farmacéutico y el plan es comenzar a operar en Argentina en el segundo semestre de este año.

La idea de unirse a un socio local es para «complementar capacidades», indicó la fundadora. «Desde Inner aportamos el desarrollo de producto, la construcción de marca y la estrategia, mientras que el socio local aporta conocimiento del mercado, acceso a canales de distribución y capacidad de ejecución en el territorio».

La internacionalización también contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para la investigación y el desarrollo de dos fórmulas enfocadas en menopausia, que lanzaron junto a la organización argentina No Pausa.

En el país vecino, el objetivo durante este primer año será construir posicionamiento de marca, educar al consumidor y generar demanda de forma sostenida, más que vender volumen, aclaró Sgarbi. Por ello, en esa primera fase eligieron productos con mayor validación y mejor adaptación al mercado. «Iremos con las fórmulas de menopausia (AM y PM) desarrolladas junto a No Pausa, que representan una propuesta específica y diferenciada. También con uno de nuestros productos más destacados en Uruguay, el Hyaluronic CollagenBooster, una fórmula con una composición potente a nivel nutricional y estético», adelantó.

Inner. Llevará sus productos nutricionales a Argentina este año. Foto. Gentileza Inner

Para los primeros pasos en Argentina se enviarán entre 1.000 y 1.500 unidades mensuales, pero la fundadora es optimista de que ese mercado alcance los niveles de facturación de Uruguay en un «plazo relativamente corto». La producción seguirá centralizada en Uruguay y, según Sgarbi, la empresa tiene margen para absorber este crecimiento.

Si bien en esta primera fase el ingreso será a través de e-commerce para «controlar la experiencia de marca, educar al consumidor y construir comunidad», rápidamente avanzaran hacia el retail físico, a través de cadenas de farmacias y tiendas especializadas.

Mercado con potencial

Para Sgarbi, la elección de Argentina como primera escala en el exterior se debe a que representa una gran oportunidad de negocio por tratarse de un mercado donde el sector de suplementos está «fragmentado». «Existen opciones masivas, más genéricas, y también propuestas más técnicas, pero con poca construcción de marca y sin un foco específico en la mujer. Inner se posiciona en un lugar diferente: una marca que integra ciencia, estética, experiencia de consumo y una especialización profunda en salud femenina», destacó.

Argentina es parte de una estrategia de internacionalización más amplia. Otro mercado donde Inner está avanzando es Chile, donde detectaron una oportunidad «en la convergencia entre beauty y wellness». Otros países también están en la mira, como Paraguay y Colombia, aunque en etapa más exploratoria. «Nuestro objetivo es construir una marca latinoamericana que trascienda fronteras y acompañe a las mujeres en toda la región», cerró.