¿Cómo es la herramienta de ACDE que usará Carlos Lecueder para mejorar su gestión?

Cuando hacemos un negocio inmobiliario, siempre decimos que hay tres causas que generan el éxito: localización, localización, localización. Chau. No hay otra. Para un shopping es lo mismo, porque define adónde va a venir el cliente y todo. Pero tengan claro que la localización se elige una sola vez, al principio. Ya no se puede mudar un shopping. Entonces, ¿qué viene después?, ¿cuál es el factor de éxito? Es la gestión. No solo por cómo hacerla sino por medirla y cómo poder avanzar para ir mejorándola», afirmó Carlos Lecueder.

El exitoso empresario —administrador de shoppings, terminales de ómnibus y varios desarrollos inmobiliarios—, expuso en la presentación de la herramienta «Mejora de Gestión» (ver recuadro) que desarrolló la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Dijo que la probó y quedó «encantado», ya que «ayuda a medir cosas difíciles de medir», por lo que la recomienda.

En su primer año de la carrera de contador, Lecueder aprendió que «saber gestionar no necesariamente es saber lo que uno va a hacer, sino saber tener las herramientas y usarlas, saber medir cómo las usa y tener resultados».

Esa lección lo acompaña hasta el presente. «Pasan los años y vivimos con los KPI» (indicadores clave de rendimiento, por sus siglas en inglés), reflexionó. Cada cierre de mes en un shopping, por ejemplo, es permanente la medición de las ventas de comerciantes, las ventas por metro cuadrado, la rentabilidad (por comercio, por rubro, por sector, por semana, por piso). También se monitorea la satisfacción de los clientes. «Uno mide el resultado de la gestión, pero no necesariamente está midiendo la gestión. Puedo medir y decir: las ventas crecieron, pero no estoy diciendo que trabajé bien para que crecieran, no estoy midiendo la gestión», resaltó.

El empresario fue «uno de los privilegiados» que probó la herramienta de ACDE antes de su lanzamiento y allí encontró «qué tan fácil puede ser tener un panorama de cómo estoy trabajando con mi personal, de cómo estoy estudiando su capacitación o la forma de generar ascensos, o cómo estoy trabajando para que las operaciones o los negocios funcionen mejor», ilustró. Eso le permitió analizar aspectos que no suelen ser tenidos en cuenta por estar habituados a trabajar de una cierta forma que da resultados. «Pero ese resultado puede ser todavía mejor», valoró.

La herramienta invita a reflexionar con un cuestionario (que, según Lecueder, toma más de 20 minutos completar) y arroja «un mapa de cómo uno trabaja». «Les aseguro que para el proceso de presupuestación para 2022 en el que estamos metidos ahora ya tengo cosas que vamos a cambiar gracias al buen rato que dediqué para ver este tema», cerró.

"Mejora de gestión"



El investigador y consultor John Miles.

La presentación de las funcionalidades de esta nueva herramienta de ACDE estuvo a cargo del investigador y consultor John Miles, doctor en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico, quien dirigió el proyecto. Se puede acceder a ella en acde.org.uy/mejora-de-gestion.

Exceso de optimismo

«Los directivos o gerentes son excesivamente optimistas sobre su gestión», dijo Miles, basado en datos de la World Management Survey. Agregó que existe correlación entre el nivel de gestión y los resultados de las empresas y que las diferencias en ese nivel explican hasta un 35% de las brechas en el PIB per cápita de los países.

Aportes de la herramienta

Es gratuita y permite autoevaluar el nivel de gestión de la empresa (en concreto, la implantación de prácticas que tienen impacto positivo en productividad y resultados). Compara el nivel de gestión individual con la media del sector o por rubro o tamaño de empresa, gracias a la base de datos generada al incluir el mismo formulario en la Encuesta Anual de Actividad Económica del INE. Finalmente, muestra oportunidades de mejora y da sugerencias personalizadas sobre herramientas, capacitaciones e instituciones que pueden apoyar ese proceso.