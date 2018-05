Gurucargo redobla apuesta en Brasil junto a naviera mundial

Gurucargo, la plataforma tecnológica de logística uruguaya que permite reservar espacios en buques, acaba de firmar una alianza con CMA CGM, la naviera de alcance global que mueve un 15% de los contenedores del mundo y tiene presencia en más de 50 países.

Este acuerdo le permitirá impulsar su negocio a un nuevo nivel. Al inicio, el acuerdo abarca el mercado brasileño comenzando con el área metropolitana de San Pablo, pero rápidamente se expandirá a otras ciudades que posean una gran comunidad de pymes, dijo Alejandro Esperanza, CEO de la compañía.

Con esta alianza, Gurucargo podrá ofrecer beneficios, como compras a precios competitivos con el respaldo de una naviera mundial, remarcó. «Hasta ahora lo ofrecíamos con un operador local, que lo hacía bien, pero no tenía la estructura que necesitábamos. Los clientes demoraban en realizar la primera compra por desconfianza en una nueva marca», indicó. Esperanza añadió que si la «experiencia es buena» el proyecto «se replicará en otros países».

El acuerdo servirá de puntapié para que Gurucargo presente una nueva tecnología de reserva temprana para mercaderías que se embarquen entre cuatro a ocho semanas más tarde. «Permitirá bloquear el espacio y el precio a un costo del 10% del valor (se abona online) para garantizar las condiciones.

No solo se logra un ahorro de un 30% en el costo final, sino que se evitan otros problemas. Por ejemplo, como en el negocio marítimo de contenedores no hay costo por cancelación de reserva (de espacio en el barco) y los fletes se pagan a la llegada, cuando los exportadores no cargan a tiempo afectan a las navieras, que contaban con esos contenedores para la salida. Esto hace que las navieras reserven más allá de la capacidad y en muchos momentos los clientes sufran postergaciones», dijo.