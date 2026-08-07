Ferrari superó las críticas y agotó el stock de su primer auto eléctrico en solo dos meses

Blanco de críticas y de memes, Luce —el primer auto eléctrico de Ferrari— logró un impactante hito comercial: vendió toda su producción del año en apenas dos meses.

El fabricante italiano de automóviles presentó el modelo en mayo y, para julio, ya había colocado las casi 500 unidades producidas, informó el Financial Times en base a fuentes de la empresa.

La demanda del Luce —que cuesta unos US$ 633.000— estuvo impulsada fuertemente por China, un mercado destacado en la producción y venta de eléctricos, seguido por Estados Unidos, donde el modelo despertó interés entre emprendedores tecnológicos.

Las repercusiones que generó el lanzamiento del auto no hacían presagiar este nivel de ventas.

Los fanáticos más tradicionales de la marca cuestionaron el paso de Ferrari hacia la electrificación, mientras que otras personas se burlaron de su estética vanguardista —a cargo del exjefe de Diseño de Apple, Jony Ive— y la convirtieron en material de memes en redes sociales.

Incluso, el expresidente de la compañía, Luca Cordero di Montezemolo, también cuestionó la decisión. «Se corre el riesgo de destruir un mito», disparó.

Ese rechazo inicial precipitó una caída de más del 8% de las acciones de Ferrari en la bolsa.

Fábrica de Ferrari.

Sin embargo, el éxito comercial del Luce impulsó una recuperación; desde el lanzamiento del modelo, el 25 de mayo, las acciones de la compañía acumulan un alza cercana al 12%.

Según el Financial times, la empresa pretende vender 2.500 unidades del auto para 2030, lo que equivale a unas 600 al año yrepresentaría el 5% de sus ventas.

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