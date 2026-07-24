Experiencia Enoteca, la propuesta de Bodega Fallabrino para conocer vinos exclusivos y probar sabores autóctonos

El sábado 1° de agosto, la Bodega Pablo Fallabrino tentará con una propuesta única. La familia abrirá por primera vez su enoteca privada y lo hará a lo grande, con un almuerzo de pasos a cargo de Adrián Orio.

La Experiencia Enoteca será un evento tan histórico como exclusivo: será solo para 20 comensales.

«Ofreceremos lo mejor de la bodega, vinos muy exclusivos que no se encuentran en establecimientos comerciales, sino que son joyas únicas», remarcó Pablo Fallabrino, tercera generación de bodegueros de la familia.

Elefante Pisador 2026, Austros Grand Reserve 2009, Austros Grand Reserve 2010, Austros Grand Reserve 2014, Angel’s Cuvée Ripasso de Tannat 2013 y Alcyone Tannat Dessert Wine serán los vinos que estarán sobre la mesa. Las elaboraciones se conservaron en botellas Magnum (de 1,5 litros), lo que favorece un añejamiento más lento.

La cita con los mejores vinos de Fallabrino se maridará con las creaciones de Adrián Orio, un destacado cocinero que es reconocido por elaborar sus platos únicamente con ingredientes que él mismo caza, recolecta u obtiene de la naturaleza.

Almuerzo con vino Alcyone.

«Cada plato cuenta la historia del territorio, las estaciones y los sabores autóctonos del país», detalló Orio, quien sorprenderá con aromas, sabores y colores en platos que incluirán hongos, matambre, carne de ciervo y jabalí.

Para disfrutar de la experiencia habrá dos opciones. La primera incluye la visita, el almuerzo de seis pasos y la degustación de seis vinos (cuatro reserva), por $ 4.000.

La segunda modalidad será una degustación Top que, además de la visita, el almuerzo y la degustación, incluirá un pack de cuatro vinos y un abridor de aire, ideal para descorchar vinos de guarda con corchos sensibles. Su precio es de $ 14.000, financiable hasta en seis cuotas, o de $ 13.000 mediante transferencia bancaria. Cualquiera sea la opción elegida, es clave reservar con antelación.

Habitualmente, la bodega abre sus puertas con visitas guiadas que permiten conocer el proceso de producción de una empresa de más de 100 años que exporta a Inglaterra, Estados Unidos y Brasil.