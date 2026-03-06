El inesperado resurgir del iPod avanza entre los amantes de la música de la Generación Z

Hace unos cuatro años, Angeline Richard abrió Apple Music con la esperanza de escuchar la versión de Trust Issues de Drake que hizo The Weeknd.

«Esta canción no está disponible actualmente en tu país o región», decía una ventana emergente.

Richard, de 25 años, seguía descubriendo que otras canciones que le encantaban o que había añadido a sus listas de reproducción ya no estaban disponibles en la aplicación. Molesta con la desaparición de canciones y el constante aumento de precios de los servicios de streaming, se fijó una meta para este año: «Dejar de usar tantos servicios de streaming como sea posible, solo para poder tener lo que escucho».

Así que en enero, Richard compró un iPod Nano plateado de tercera generación en eBay por unos US$ 40. Inmediatamente añadió el álbum de Deftones del año 2000, White Pony, a su iPod y desde entonces ha descargado 10 CD más. Añadir música a su iPod, dijo, ha sido «muy divertido» y «como un poco de meditación».

Durante el último mes, Richard ha descubierto otra ventaja para su iPod.

«Si estoy en mi teléfono, escuchando música, recibo una notificación, hago clic en ella y sigo entrando en diferentes aplicaciones», dijo Richard, creador de contenido en Raleigh, Carolina del Norte. El iPod «me conecta con la tierra, y me resulta cómodo estar en un sitio a la vez, en lugar de en todas partes a la vez».

El iPod, presentado hace casi 25 años y descontinuado en 2022, está ganando nuevos adeptos entre personas que quizá ni siquiera habían nacido cuando se lanzó. Al igual que las cámaras digitales y otras tecnologías que definieron la década del 2000, se ha beneficiado de la nostalgia de los jóvenes melómanos por una época en la que eran bebés o niños pequeños, y cuando las vidas eran, para los estándares actuales, más analógicas.

Esto le ha dado al dispositivo un nuevo impulso en la cultura pop. El año pasado, por ejemplo, la estrella de TikTok convertida en cantante pop, Addison Rae, promocionó su nuevo sencillo, Headphones On, con videos en los que mostraba un iPod Nano plateado de tercera generación y ofrecía a sus fanáticos la oportunidad de ganarlo.

En una entrevista con GQ publicada en abril, el rapero Nettspend incluyó su iPod Nano entre las 10 cosas sin las que no podría vivir.

El año pasado, las búsquedas de «ipod» en eBay crecieron más de un 8% con respecto a 2024, y el número de anuncios de algunas versiones del dispositivo aumentó cerca de un 30%, según el marketplace. En 2025, algunas generaciones del iPod se vendieron a un precio promedio un 60% superior al de 2023, y algunos vendedores llegaron a pedir casi US$ 600 por un iPod reacondicionado.

Apple presentó el iPod, un reproductor de música digital que revolucionó la electrónica de consumo y la industria musical, en 2001. Sus predecesores podían almacenar unas pocas docenas de canciones; el primer iPod, con marco de acero, pantalla blanca y rueda táctil, podía almacenar 1.000 temas. Costaba US$ 399.

Durante las dos décadas siguientes, Apple lanzó más de 20 versiones del iPod, algunas con capacidad para almacenar decenas de miles de canciones y otras con un precio de tan solo US$ 49. La compañía finalmente retiró el dispositivo para centrarse en el iPhone. En 2022, el último año del iPod, Apple había vendido aproximadamente 450 millones.

La tecnológica se negó a hacer comentarios para este artículo.

Juventud «offline»

Centennials.

El resurgimiento del iPod es una señal de que «la gente quiere lo digital sin conexión, pero no necesariamente lo analógico», evaluó Tony Fadell, exejecutivo de Apple que ayudó a crear el iPod. Si la elección es «1.000 canciones en el bolsillo, o canciones ilimitadas en el bolsillo y 1.000 notificaciones cada hora», la gente no quiere esto último, añadió.

«Apple debería simplemente traerlos de vuelta, no de la misma manera. Yo lo haría diferente, lo modernizaría», opinó Fadell.

El ex Apple dijo que había hecho varios diseños sobre cómo podría verse o funcionar un iPod en 2026. Se negó a compartir más detalles, pero señaló: «No tendrías la conexión a menos que realmente la quisieras».

Algunos jóvenes quieren desconectar. En una encuesta de 2023, el 38% de los adolescentes estadounidenses afirmó pasar demasiado tiempo en su smartphone, y el 36% dijo haber reducido su uso, según el Pew Research Center.

«Tenemos tantos dispositivos que lo hacen todo. Muchas veces, eso resulta abrumador», aseguró Elizabeth Hernández, de 22 años.

Pero el iPod es «una cosa con un solo propósito», dijo la joven. Tiene un iPod Nano rosa de cuarta generación para sus canciones favoritas del momento y un iPod Classic plateado de séptima generación donde descargó todos sus CD. Ahora, cuando descubre nuevos artistas, como la banda pop After, escucha sus álbumes completos, en lugar de saltar de una canción a otra.

«Me siento mucho más concentrada, mucho más conectada con lo que hago», explicó Hernández, estudiante de último año de la Universidad Eastern Washington en Spokane. «Estoy desconectada de las redes sociales, pero me siento más conectada conmigo misma», añadió.

Una «nueva» forma de disfrutar la música Otros jóvenes se han sentido atraídos por la estética del iPod. Maxime Irlinger (18), estudiante universitario de primer año en Montpellier, Francia, tiene unos 20.000 seguidores en TikTok y el año pasado recibió un regalo de Rakufun, una app de compras japonesa. No sabía que Apple fabricaba iPods con clip y pantallas táctiles, pero entonces eligió el iPod Nano de sexta generación. «Me parece moderno aunque sea muy antiguo», dijo Irlinger. «Lo conocía, pero no sabía que fuera tan genial», añadió. Un video en el que Irlinger se engancha su iPod azul a los vaqueros y luego lo muestra con las portadas de distintos álbumes es el más visto en su cuenta. Pero más allá de ser «un toque picante para tu outfit», afirmó Irlinger, el iPod es «una nueva forma de experimentar la música», así que «no dependemos de algoritmos». Natalie Gamez (26) compró su iPod Classic azul de generación 5.5 hace unos cuatro años. Las fotos y los videos de otras personas usándolo inspiraron la compra, así como su deseo de usar menos los servicios de streaming. El tiempo que pasó lejos de su teléfono, y con música de Beyoncé, Boyz II Men y artistas que amaba en la secundaria pero que había olvidado, ayudó a su salud mental y fue como «sanar a su niño interior», confesó Gamez. «De pequeños, escuchábamos música, ya sea en reproductores de CD o MP3», recordó Gamez, auxiliar de enfermería certificada en Lakeland, Florida. «Nos ayudaba mucho a desconectar. Siento que los teléfonos ya no son así, con todo lo que pasa, las notificaciones y las redes sociales. Siento que los iPods nos devuelven esa tranquilidad».



Kalley Huang

The New York Times