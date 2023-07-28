El CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, lanzó su propia criptomoneda

El CEO de la startup de inteligencia artificial (IA) OpenAI, Sam Altman, lanzó el lunes Worldcoin, una nueva criptomoneda dotada de un sistema de verificación de identidad a partir del iris humano.

«Hace más de tres años anunciamos Worldcoin con la ambición de crear una nueva identidad y una red financiera que pertenezca a todos. Esto empieza hoy», afirmaron los cofundadores de Worldcoin Foundation, Altman y Alex Blania, en el sitio web de la empresa.

La nueva divisa digital llega en momentos en que la reputación del sector de las criptomonedas sufre el colapso de FTX y la quiebra de otras grandes plataformas.

Worldcoin se basa en «World ID», una especie de pasaporte numérico que permite a su propietario probar su identidad en línea sin compartir datos personales, indicó la startup.

Para obtener este activo, el usuario debe escanear su iris a través de un «orb», un artefacto biométrico creado por Worldcoin. El objetivo es reducir el riesgo de fraude o estafa.

Ojo humano. Foto: Freepik.

Los usuarios son invitados a descargar WorldApp -un monedero digital- que permite recibir los «Worldcoin token», la criptomoneda ya utilizable por quienes participaron en la versión beta de la plataforma.

«Si tenemos éxito, Worldcoin podría aumentar drásticamente oportunidades económicas, establecer una solución fiable para distinguir los seres humanos de la IA en línea mientras preserva la confidencialidad de los datos», señalaron Altman y Blania en una carta pública.

Worldcoin invirtió tres años en el desarrollo de su proyecto y dos millones de personas se inscribieron para tener un «World ID» durante la fase de pruebas.

La empresa busca abrir una posible vía hacia un ingreso mínimo universal basado en la IA, según el texto. Ese recurso hace parte de las soluciones consideradas por varias figuras de Silicon Valley ante el riesgo de que muchos empleos sean reemplazados por programas de IA.

Worldcoin invirtió tres años en el desarrollo de su proyecto y dos millones de personas se inscribieron para tener un «World ID» durante la fase de pruebas.

La empresa afirmó que desplegará 1.500 «orbs» en el mundo para permitir a millones de usuarios adicionales inscribirse.