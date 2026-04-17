De repartir en bicicleta a tener su planta de producción de snacks y un negocio que mira a Uruguay y el exterior

Durante 10 años Lorena Rodríguez vendió empanadas en Punta del Este, que repartía en bicicleta, hasta que en pandemia decidió cambiar de rumbo y emprender con otro tipo de comida casera. Hoy tiene un negocio consolidado con una marca de snacks saludables en base a avena, y mira oportunidades de crecimiento a nivel nacional e internacional.

Junto a su esposo, en 2022 comenzaron a pensar en la idea de emprender, y tras realizar un curso, Rodríguez creó Sabores Betel, una marca de snacks naturales deshidratados, sin octógonos, azúcar ni conservantes.

Durante tres años, las elaboraciones y el empaquetado se realizaron en una planta municipal que les permitía producir 100 paquetes semanales. Recientemente, los emprendedores inauguraron su propio centro de producción en el balneario Buenos Aires (Maldonado), donde han quintuplicado su capacidad. Ahora elaboran 500 paquetes por semana.

«Para nosotros fue todo un acontecimiento», sostuvo la emprendedora al referirse a ese crecimiento.

La ventas acompañaron esa evolución: de comercializar 40 paquetes por mes en 2023 pasaron a 250 en 2025, y este año alcanzan a 1.250.

La planta demandó una inversión de US$ 20.000 y se concretó de forma paulatina. Rodríguez comentó que financiaron el proyecto con la reinversión de ganancias, ahorros propios y fondos como los SOS Pymes de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), con los que compraron maquinaria. La obra fue progresiva y exigió «mucho esfuerzo», recordó. Por ejemplo, un día, luego de cobrar un pedido, compró una puerta en oferta y la cargó en su propio auto para poder terminar la obra.

Productos de Sabores Betel.

Gran salto

La nueva planta no solo incrementó la capacidad productiva, sino que también abrió la puerta a nuevas oportunidades de negocios.

Betel cuenta con una línea de cinco productos que se venden en 12 locales, un hotel y un colegio en Maldonado. Además, la marca se encuentra en tiendas como La Molienda, en Montevideo, y tiene presencia en Colonia y en Rocha. Y tras haber participado en rondas de inversión, recibió interés desde Estados Unidos y Chile para importar sus productos.

Actualmente, la emprendedora se encuentra en proceso de negociación con The Grand Hotel de Punta del Este para abastecer al resort en sus desayunos y frigobares. Según explicó, en el sector hotelero encontró un nicho con potencial de crecimiento que comenzará a explorar.

Por otro lado, también está en conversaciones con Papas Manolo para elaborarle un producto de marca blanca. Como parte de esta alianza, Betel accedería además a la logística de distribución nacional de Papas Manolo, lo que representa una gran oportunidad para crecer, destacó Rodríguez.

En paralelo, la empresa está desarrollando un nuevo producto que próximamente saldrá a la venta y que destacará por sus aportes nutricionales, adelantó su fundadora.

Creadora de Sabores Betel. Ricardo Figueredo