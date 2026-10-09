De la cancha a los negocios: Lionel Messi planea la expansión de su cadena de hoteles junto a Meliá

Lionel Messi sigue ampliando sus negocios fuera de las canchas. A sus inversiones inmobiliarias y emprendimientos de indumentaria, bebidas y tecnología se suma una actividad que comenzó hace casi 10 años y que ahora busca expandir: la hotelería.

El futbolista argentino es propietario de MiM Hotels, una cadena de seis hoteles boutique ubicados en España y Andorra. Los planes apuntan ahora a ampliar esa presencia y avanzar con nuevos proyectos, aunque todavía no se dieron a conocer cuáles serán los próximos destinos ni las fechas previstas.

En ese marco, Messi se reunió en Miami con Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, para hacer un balance del primer año de la alianza entre ambas partes. Durante el encuentro analizaron la evolución de los hoteles y avanzaron en los próximos pasos de la sociedad, que incluirá nuevos proyectos conjuntos.

El acuerdo entre ambos comenzó cuando Meliá asumió la gestión de los establecimientos MiM y los incorporó a The Meliá Collection. Los hoteles conservaron su nombre y características propias, pero pasaron a utilizar el sistema internacional de reservas, distribución, marketing y fidelización del grupo español.

El MiM Mallorca es uno de los hoteles Meliá que lleva la marca de Messi.

Según explicó Escarrer en su perfil de LinkedIn, se trata de «un momento perfecto para hacer balance y mirar hacia el futuro, revisando nuestros planes de expansión conjuntos, y para reafirmarnos en la importancia de contar con los mejores partners, lo que suele coincidir con las mejores personas, como es el caso».

El CEO pone detrás de la alianza el peso de un grupo hotelero fundado por su padre en Mallorca en 1956 y que él preside desde 2023. Messi no es, sin embargo, su primera asociación con una figura del deporte: el tenista Rafa Nadal es su socio en ZEL, con quien creó la marca desde cero.

La Nación / GDA