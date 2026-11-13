Conaprole: facturación récord, la meta de US$ 2.000 millones y cómo competir en el exigente mercado global

Todo es crecimiento en Conaprole y a un ritmo de dos dígitos, tanto en volumen de leche procesada como en exportaciones. La cooperativa alcanzó una facturación récord de US$ 1.440 millones anuales. Hacia adelante, Gabriel Valdés, CEO de la Cooperativa, no solo proyecta dos años de crecimiento para la empresa, sino que también se fija como ambiciosa meta alcanzar ingresos por US$ 2.000 millones anuales en los próximos cinco a diez años.

-¿Qué significa liderar la empresa privada más grande del país, que este 2026 celebra sus 90 años?

-Es un honor, siento orgullo y es una responsabilidad. Conaprole es una empresa 100% uruguaya que, sobre todo, ha tenido que adaptarse permanentemente para ser competitiva en Uruguay y también en el mundo. Es el resultado de muchas personas que estuvieron antes y de muchos y muy buenos equipos que hoy trabajan en la empresa, con un desafío que forma parte de nuestra cultura empresarial, que es no parar de aprender y de seguir mejorando siempre. A nosotros la vara nos la sube el mundo todos los días; competimos con Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa. Tenemos que tratar de estar siempre en la frontera del conocimiento, ser proactivos y realistas.

-¿Cómo define a Conaprole: es una empresa de propuesta o de respuesta al mercado?

-Hay distintas etapas. En los últimos 20 años, empezaron a llegar con mayor fluidez productos desde Brasil y Argentina. Conaprole exportaba a un par de mercados y hoy llegamos a 75. Con los equipos gerenciales hoy hablamos mucho de productividad, calidad, pensar en digital y sostenibilidad, pero también sobre velocidad. Porque la velocidad de Conaprole tiene que ser la misma a la que vaya el mundo.

-¿Cuáles son los principales números de la empresa?

-Cerramos el último balance en julio de 2026. El mercado interno significa ventas por unos US$ 400 millones y el mercado externo, por unos US$ 770 millones. Conaprole procesó 1.730 millones de litros de leche y genera unos 2.100 empleos directos, aunque hay unas 25.000 personas vinculadas a la cadena de valor de una cooperativa que cuenta con cerca de 1.500 productores. Además de los mercados interno y externo, está la operación de Prolesa. En total, los ingresos alcanzan los US$ 1.440 millones. Es una cifra récord para un año en el que la leche (remitida) creció un 14%.

-¿Se crece solo aumentando las exportaciones?

-El mercado interno es limitado. Ese 14% de crecimiento de la leche tenía que ir a la exportación, que actualmente se ubica en cerca del 82% de la leche remitida. La leche en polvo entera representa el 70% de nuestras exportaciones, que incluyen 20 variantes, entre básicas y muy premium, dependiendo de su uso y aplicación. Para producir leche en polvo entera, nuestra última planta, inaugurada en enero de 2022, demandó una inversión de US$ 100 millones, que no es solo para procesar un producto, sino para lograr determinados estándares de calidad y eficiencia. Hoy los clientes piden calidad y precio, pero también analizan cómo estás trabajando todo el tema de efluentes y recuperación del agua, o todo el tema de la energía. Conaprole ha invertido US$ 50 millones en temas ambientales en los últimos diez años. Para que una empresa uruguaya siga compitiendo en el mundo, no tenés que hacer una cosa bien, tenés que hacer muchas cosas bien. La calidad y la sostenibilidad tienen que ser parte de la estrategia y el diferencial. En el exterior, hay dos mercados que son muy importantes para Conaprole: uno es Argelia, que es el segundo mayor importador de lácteos del mundo, y el otro es Brasil, un país de 200 millones de habitantes y donde nosotros ahí tenemos la ventaja del Mercosur. Después aparecen México, Venezuela y Nigeria hasta llegar a 75 países.

Gabriel Valdés, CEO de Conaprole. Leonardo Maine/Archivo El Pais

-¿Cuál es la situación con el mercado chino?

-A China hoy no podemos acceder porque hay un diferencial de tarifa con Nueva Zelanda, que paga cero arancel. China fue el segundo mercado de nuestras exportaciones en 2021, 2022 y 2023. A partir de 2024 comenzó la restricción. Para Uruguay, la apertura comercial es fundamental. Hoy están creciendo mucho Medio Oriente y el sudeste asiático, así como los mercados africanos. La falta de tratados comerciales puede llegar a ser una restricción. Sabemos que las autoridades están trabajando mucho, pero no es sencillo el tema. Los negocios de exportación se construyen paso a paso y llevan su tiempo. Indonesia nos llevó casi cinco años por temas sanitarios, y hoy ya cerramos cinco negocios y empezamos a crecer en otro mercado que tiene 300 millones de habitantes. Es uno de los 10 países más grandes del mundo en población y seguramente va a demandar alimentos. Para crecer, hay que tener mercados y, entre las ventajas competitivas, hay que saber valorar la reputación y la credibilidad construidas durante muchos años.

-¿El largo conflicto en el puerto de Montevideo tuvo más impacto que el cambio climático en el sector?

-Sí, fue una situación muy compleja para Conaprole, para todo el sector exportador y para el país en general. Uruguay es un país que precisa salida por el puerto. Detrás del crecimiento de la economía van a estar las inversiones que lleguen al país y que van a tener que exportar, porque el mercado interno tiene un tamaño acotado. Actualmente nacen 30.000 niños al año y hace 15 nacían 49.000. A este ritmo, en 2070 vamos a ser 3 millones de uruguayos, si no hay nuevas inmigraciones. Creo que todos tenemos que aprender de lo que sucedió en el puerto. Evidentemente, hubo incumplimientos de exportadores con sus clientes internacionales. Hay que reconstituir la confianza. Hay que cuidar mucho la credibilidad y el cumplimiento de los plazos de entrega. Para ciertos mercados, eso está escrito a fuego; es algo sagrado. Uruguay tiene que aprender que un activo que tenemos que cuidar a muerte es el tema del puerto y lo que está atrás de él, que es la credibilidad de un país que depende de la apertura al mundo.

hubo incumplimientos de exportadores con sus clientes internacionales. Hay que reconstituir la confianza. Hay que cuidar mucho la credibilidad y el cumplimiento de los plazos de entrega. Para ciertos mercados, eso está escrito a fuego; es algo sagrado."

-¿Cuáles son las tendencias de consumo en la industria?

-Hay un boom en el mundo de la proteína láctea, una tendencia que llegó a Uruguay y que está muy fuerte en Estados Unidos y Europa. Con la preocupación que existe sobre la seguridad alimentaria, se presenta una gran oportunidad para Conaprole, en la medida que nosotros tenemos un clima favorable y la lechería puede seguir creciendo de la mano del desarrollo sostenible. La línea sin lactosa también crece de una forma exponencial que nos sorprende a todos, ya sean yogures, postres o helados.

-¿Se fijó como meta alcanzar ingresos anuales por US$ 2.000 millones?

-Conaprole ha invertido US$ 30 millones en promedio en los últimos 15 años; esto suma unos US$ 450 millones. En los próximos 12 meses estaremos en torno a los US$ 50 millones. Hoy puede parecer un sueño alcanzar los US$ 2.000 millones en los próximos cinco a diez años, como parecía llegar a 1.800 millones de litros de leche hace 10 años y se llegó. Nos gusta este ambicioso desafío: que siga creciendo una cooperativa 100% uruguaya, que entrega valor tanto a los productores como a la sociedad. Nuestra responsabilidad es defender esta herramienta que crearon los productores hace 90 años a partir de la solidaridad.