Conaprole amplía su línea deslactosada y suma nuevos productos para disfrutar sus clásicos

La Cooperativa Uruguaya, que celebra su 90 aniversario, tiene una premisa clara: que todos puedan disfrutar de la calidad de sus productos, para lo cual innova permanentemente según las tendencias de consumo, los hábitos y las necesidades de los consumidores.

Parte de este enfoque implica contemplar a las personas intolerantes a la lactosa, definida popularmente como el azúcar de la leche.

La línea deslactosada de Conaprole está integrada por:

Leche: Leche descremada larga vida que no requiere conservación en frío previo a su apertura, y es de fácil almacenamiento.

Chocolatada: El nuevo lanzamiento de la Cooperativa es el clásico Colet en su sabor regular Chocolate, ahora también sin lactosa.

Yogures: Yogures bebibles de 1 Kg, sabor Natural y sabor Frutilla, ambos semidescremados.

Quesos: Una de las submarcas más reconocidas de Conaprole, el queso Requesón, tiene su versión sin lactosa. Lo mismo sucede con Conacrem, el queso crema, también disponible sin lactosa.

Helado: En Uruguay el helado es Conaprole y por eso no podía faltar una opción sin lactosa. La compañía lanzó al mercado el primer helado industrial deslactosado, sabor Vainilla y Frutilla en presentación de 1 Lt.

En este sentido, Conaprole se enfocó en crear una línea deslactosada completa, que fue ampliando hasta reunir una variedad de productos que abarca distintas categorías y opciones para diferentes momentos de consumo. La estrategia comenzó con el lanzamiento de una leche 0% lactosa y, durante el último año, sumó yogures, quesos, helado y, recientemente, uno de sus productos más populares: el clásico Colet, ahora también sin lactosa.

Conaprole se enfoca en la comunicación de estos productos, resaltando el hecho de ser los mismos sabores y calidad de siempre, ahora también sin lactosa.

Al igual que el resto de los productos, la línea deslactosada de Conaprole aporta calcio y vitaminas. Se convierte en una alternativa ideal para aquellos que no pueden consumir lactosa, siendo igual de saludable y más digestiva para ellos.