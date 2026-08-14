CODA, la plataforma uruguaya que digitaliza la gestión de cooperativas de vivienda y crece en el país

Dentro del sector inmobiliario uruguayo, las cooperativas de vivienda es una de las verticales que más crece pero también es de las más desatendidas. Ante esta problemática nació CODA, una startup uruguaya creada en 2025 que ofrece una plataforma tecnológica para automatizar la gestión de esos proyectos, desde su preparación, pasando por el desarrollo de la obra, hasta su administración.

La empresa, creada por Patricia Núñez, Carlos Magallanes, Andrés Rodríguez y Pablo Fleurquin, ofrece módulos para gestionar libros de socios, recursos humanos; finanzas y contabilidad, lo que incluye pago de servicios y gastos comunes; actas de asambleas online; reclamos desde el celular; publicación de eventos y control de stock, entre otras áreas.

«Queremos que administrar una cooperativa sea más sencillo y ordenado. Hasta ahora todo se lleva de forma manual y eso toma tiempo y desgasta. Por eso, CODA fue desarrollada entendiendo cómo funcionan las cooperativas. Nos sentamos con ellas a preguntarles qué dolores tenían», señaló Rodríguez, director de la startup.

La idea de CODA surgió de Magallanes, quien vio cómo dos de sus primas cooperativistas relataron problemas similares.

«Cuando hizo un MBA, hace cuatro años, en su tesis planteó crear la plataforma. Es primo de Patricia, a quien conozco de antes. Ella me contó del proyecto hace dos años, me gustó y sumé a Pablo, un referente en tecnología», relató. El siguiente paso de los emprendedores fue realizar un estudio de mercado, que arrojó que en un 90% de los cooperativas las problemáticas se repetían. «Ahí nos convencimos de hacer una solución para el sector. En enero de 2025 ya teníamos un mínimo producto viable (MVP) hecho», recordó Rodríguez.

Impacto social

CODA comenzó a operar en setiembre de 2025, cuando ingresó a la incubadora Ingenio y logró su primer cliente. En diciembre, tras cerrar acuerdos con ocho cooperativas, captó US$ 232.000 de inversión, entre capital propio y privado, para impulsar el proyecto.

«Ahí cerramos una alianza contractual y comercial con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) que nos recomienda con sus asociados», destacó. «Logramos un vínculo comercial y contractual a cinco años, con el fin de transformar la digitalización del sector en conjunto. Estamos en la página de Fucvam, promocionados para que las cooperativas puedan pedir una demo. Ya nos consideran un producto de impacto social e internacionalizable en el corto plazo. Nuestro objetivo es influir en 150.000 núcleos familiares en cuatro años», detalló.

Su modelo de monetización es de $ 200 al mes por unidad o núcleo familiar de las cooperativas.

Hoy, CODA tiene 16 clientes, crece a un ritmo de entre tres y cuatro por mes y apunta a alcanzar los 40 este año, con lo que logrará el punto de equilibro, indicó el emprendedor.

Además de la plataforma web, los emprendedores lanzarán una app para iOS y Android.

«Este es un producto de impacto social. Queremos romper paradigmas de que en el mundo cooperativo no se podía implementar tecnología. Fue diseñado específicamente (para el sector) con sensibilidad social y es una realidad. La idea es llegar al concepto de comunidad para que puedan hacer acciones en conjunto, desde comprar al por mayor a comunicarse por ahí. Realmente, es estar alineados a la filosofía de intercooperar», concluyó.