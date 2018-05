"El celular será un ‘hub’ de todos los aparatos"

Tiene 47 años, es egresado de la Facultad de Hankuk de Lengua Extranjera de Seúl con dos títulos (Literatura y Administración de Negocio). Como líder para la región del gigante coreano, impulsa el desarrollo de un «ecosistema» de dispositivos que cambiarán no solo la experiencia, sino «la vida» de los usuarios, desde algo tan simple como saber qué hay en la heladera preguntándoselo al teléfono.

Apoyado en el liderazgo que la marca ostenta en el mercado local en televisores, smartphones y línea blanca, Lee sostiene que el desafío es mejorar la infraestructura (ir hacia una red 5G) que sustente los vertiginosos cambios que se avecinan. Está casado, tiene un hijo de 9 años y su hobby es jugar al golf.

Se estima que ya 2,3 millones de uruguayos tienen smartphone. Parecería que el reto para empresas como Samsung es persuadirlos para que migren hacia productos de alta gama. ¿Cuáles son los argumentos de venta para que alguien pague US$ 1.000 por un teléfono?

Tener un teléfono solo desconectado no da beneficios, pero nosotros ofrecemos un ecosistema para nuestros equipos. Por eso apostamos al (programa de beneficios) Samsung Club y a la conectividad. Estamos dando beneficios por nuestra tecnología. También lanzamos el programa «Galaxy para siempre», por el cual el usuario entrega un smartphone, cualquiera sea la marca, y se le toma como parte de pago. Eso hace que la nueva terminal sea más accesible.

Samsung Club solo aplica para quienes compran artículos en Uruguay. En el caso de los teléfonos, muchos lo hacen en el exterior por la brecha de precio. ¿De qué depende que puedan bajar los precios acá?

Ahora la tendencia de compra fuera y dentro de Uruguay cambió bastante. Antes más de la mitad era comprado en el exterior, ahora es mucho menor la proporción. De todos modos, la diferencia de precio no es lo que era antes; ahora la brecha con EE.UU. es mínima. La diferencia es porque la tasa de impuesto varía según el país. Pero acá estamos dando garantía para tres países. Si alguien compra en Uruguay, puede tener garantía igual en Paraguay y Argentina. Ese es otro beneficio. Esas cosas están cambiando el mindset de los consumidores. Antes no importaba el servicio, hoy en día es muy importante. Si se tiene problema con la pantalla y necesita arreglarla, sin garantía es muy doloroso. En Uruguay, la gente valora mucho el respaldo de la marca.

Los Galaxy son la vedette, pero todavía persiste la línea J que muchos adquieren con los planes de las telefónicas (y en los países desarrollados tiene poco peso). ¿Ven posibilidades de que mejore la participación de la línea A o la Galaxy?

No podemos cambiar el mercado solo nosotros. Estamos trabajando con nuestros socios, los operadores, que también necesitan invertir en su red y ofrecer más servicios. Dentro de telecomunicaciones, los celulares son solo una parte. Una marca de celulares puede crear un «ecosistema» pero necesita el apoyo de los operadores para cambiar el mercado. Por nuestra parte, estamos trabajando al máximo. De todas maneras, en el segmento de gama alta, Samsung es líder en Uruguay.

¿Cómo les impactó la llegada a la región de las compañías asiáticas Huawei y Xiaomi?

Hasta ahora no vemos una gran entrada de ellos, pero estamos preparados. No queremos competir solo por producto, queremos dar más experiencia a los consumidores con nuestro «ecosistema», con el asistente virtual Bixby, los productos conectados y el Samsung Club.

El Galaxy S9 mejoró su cámara y se destaca con la realidad aumentada, y los smartphones cada vez incorporan más prestaciones, ¿pero cuáles son las funcionalidades que más valoran los consumidores?

Cada versión tiene otra tecnología, mostrando siempre más. El diseño puede ser igual, pero por dentro es diferente. Ahora solo mirando el teléfono no se ve el futuro, pero como líderes de tecnología del mercado, estamos viendo cómo será el futuro. Nuestro teléfono está preparado para todo. Cuando llegue el momento, podrá verse. Ése es el valor.

Se refiere al «ecosistema» del teléfono con otros dispositivos, como el lavarropas, la TV, la heladera. Los usuarios ya pueden darle órdenes por voz al asistente virtual Bixby en su smartphone para que prenda el lavarropas o les informe qué hay en la heladera mientras están en el super. ¿Pero qué tanto estos hábitos están siendo adoptados por los usuarios?

Siempre estamos buscando mejorar la vida de los consumidores con nuestra tecnología. Hace 10 años era muy difícil comunicarse con los teléfonos. El mismo tamaño de cambio que se vio en 20 años, se producirá en solo cinco. El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ayudará a la vida de la gente. El consumidor no lo sabe, pero en otros países desarrollados se está avanzando en la red 5G, que conectará muchos más aparatos y dará una experiencia totalmente diferente. Cuando un hijo está jugando al fútbol en la escuela, puede tener una cámara en la cabeza y emitir directamente para que lo vea su padre o madre, compartiendo todos los momentos. Será como una emisora personal, ese tipo de cosas aparecerán. Hoy los dispositivos tienen sensores para apagar y prender la luz. Eso es muy básico.

¿Ese «ecosistema» que ustedes buscan potenciar ya está operativo en todos los mercados? Por ejemplo, esa función de poder consultar qué productos hay en la heladera...

Bixby puede incluso conectar con pagos. Esto puede cambiar la manera de compra y de buscar información. En EE.UU. estamos utilizando bases de datos de Amazon. Así, si usted utiliza Bixby, puede saber qué producto es y qué precio tiene. Acá no tenemos la versión de Bixby en español, solo la tenemos en inglés. Por eso, hoy Bixby puede mostrarle algunos productos similares, pero no los locales. Si hubiera una base de datos local, usted podría conectarse para comprar y obtener información y hacer un montón de cosas que ahora no podemos hacer.

¿Cómo buscan diferenciar a Bixby?, ¿qué críticas de los usuarios son atendibles?

Bixby cambiará completamente todo. El celular puede ser un hub de todos los aparatos. Si ahora estamos hablando de realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT es porque estamos pensando que esto va a ser el núcleo de la vida. Bixby es como un bebé que está detectando la voz. Cada persona tiene su dialecto, entonces es difícil entenderlo, pero con el tiempo entenderá mucho más. El consumidor dice que es difícil acostumbrarse a esto. Cuanto más se le enseñe, más inteligente será. El problema es que en el mundo hay muchos idiomas. Estamos invirtiendo gran cantidad de dinero para desarrollar todos los idiomas. Ahora estamos con inglés y coreano, pero pensamos que los próximos serán español, chino, portugués. Y estamos ampliando más y más. Cada idioma cuesta mucho.

El «ecosistema» implica muchos datos, desde hábitos alimenticios hasta otras preferencias. ¿Con qué barreras de confianza lidian para que el usuario ingrese tantos datos?

Algunas veces se plantean los problemas de privacidad, pero tenemos un sistema de seguridad, Knox, certificado por la defensa militar de EE.UU. y la Casa Blanca lo está usando.

¿Cómo ven la infraestructura tecnológica en la región? Algunas compañías telefónicas invirtieron en la red 4.5G. ¿Ustedes también invierten?

Samsung no es famosa por infraestructura, pero es la primera compañía que desarrolló la red 4G y 5G también. Ahora, ya tenemos todos los equipamientos y durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pieonchang en febrero ya hicimos un piloto de 5G. Estamos haciendo otro en EE.UU., con algunos operadores, en siete estados. Y también en Inglaterra. En América Latina, Uruguay fue el primero en lanzar 4G, hace tres años. Al haber lanzado recientemente el 4G está el problema del retorno de la inversión, pero pienso que lo mejor es cambiarse a una red 5G porque esto puede generar otra industria.

Esa infraestructura es muy importante para los vehículos autonómos. ¿Cuál es la apuesta de Samsung en esa área?

Antes el automóvil era mecánico y electrónico. Ahora es electrónico e informático. Tenemos gran experiencia en esas áreas y también en conectividad para entrar en ese mercado. Hace dos años, compramos la compañía Harman con gran experiencia en parlantes y de sistemas informáticos. Con 5G, cada 100 o 200 metros habrá una antena que comunique con los autos. Esto dará más seguridad, porque si hay mucha distancia hay latencia.

Anunciaron que el sistema de pago Samsung Pay podría llegar a Argentina (ya lo tienen en México, Brasil, Chile). ¿Evalúan traerlo a Uruguay?

Samsung Pay es una inversión grande por país. Estamos hablando con algunos bancos digitales de Argentina para tener una versión local de Samsung Pay. Uruguay también puede hacer una versión local, pero dependerá de la madurez del mercado.

Atravesaron dos grandes crisis el último tiempo (el escándalo de corrupción y los Galaxy Note 7 que se prendían fuego). ¿En qué valores de la compañía se apoyaron para sobrellevarlas?

En la confianza. El costo era muy grande cuando teníamos el problema del Note 7, pero reaccionamos rápidamente para no perder la confianza de los consumidores. Y a mediados del año pasado subimos en el ranking de Interbrand de imagen de marca, pasamos del puesto siete al seis. Eso es valor.

¿Cómo darán más protagonismo a la experiencia?

Queremos que sea no solo una experiencia de producto, sino de vida. Abriremos una tienda Samsung en la zona de diseño (Canelones y Blanes). Se podrá ir a tomar café y ver alguna pequeña demostración. Será una galería, entonces, quien quiera utilizar ese espacio lo podrá hacer. Está en obras, en unos dos meses estará lista.

Samsung es sponsor de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿qué sinergias ven entre sus dispositivos de realidad virtual y el deporte?

La selección uruguaya es número uno en todas sus categorías y para nosotros es igual, queremos ser los «uno» siempre. También queremos dar más diversión a los consumidores. Estamos buscando cómo mostrar imágenes en 360° desde el campo de juego para transmitirlas por Facebook o YouTube. Hay operadores de cable que ofrecen eso en eventos deportivos importantes y nosotros tenemos la tecnología para que el consumidor pueda ver el partido a través de los lentes y tenga una experiencia diferente, como si estuviera en la butaca.