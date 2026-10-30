Catadores celebra los 30 años del Salón Nacional del Vino Fino con una gran edición en Carrasco

Los amantes del vino están de parabienes. Catadores celebra a lo grande los 30 años del Salón Nacional del Vino Fino. La noche reunirá las mejores creaciones de los bodegueros y una excelente propuesta gastronómica en una locación de ensueño: Carrasco Yacht North Shore.

«Tres décadas después de aquel primer salón, que impulsaron Eduardo Lanza y Catadores junto con el Centro de Bodegueros y Cava Privada, el 12 de noviembre será un homenaje al sector vinícola y su recorrido», destacó Omar Ichuste, director de Catadores. También recordó que todo comenzó un 5 de diciembre de 1996, cuando el Parque Hotel albergó el primer encuentro.

«En aquel momento, las bodegas uruguayas atravesaban un proceso de reconversión hacia los vinos de calidad. Reunirlas en un mismo espacio y acercarlas directamente al público fue un acontecimiento», contextualizó Ichuste.

El sector creció, evolucionó y se profesionalizó. Se desarrolló el enoturismo y conquistó la atención de críticos, importadores y consumidores internacionales. Y Catadores no fue solo testigo del cambio, sino uno de sus grandes impulsores: organizó cursos de cata, talleres, degustaciones, salones, visitas a bodegas e incluso viajes, dentro y fuera de fronteras.

El Salón Nacional inaugurará un nuevo escenario para fiestas y eventos: Carrasco Yacht North Shore, espacio creado por los mismos responsables de Punta Cala, que en otra época albergó varios encuentros de Catadores.

Nota a Omar Ichuste, embajador de Betalba House en Uruguay, en us oficina en el World Trade Center de Montevideo, ND 20230710, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

La locación combina simpleza y elegancia, ofrece vista al lago, frondosos jardines y los combina con servicios acordes con la ocasión. Las entradas están a la venta en RedTickets; hay regulares y VIP, esas últimas tienen cupo solo para 100 personas.

Los vinos de la noche se armonizarán con las creaciones de Adrián Orio, cocinero reconocido por su defensa y difusión de las tradiciones, recetas e ingredientes de la cocina nacional. Junto a un equipo de cocineros y el apoyo de Gourmet Partners, diseñó una propuesta que acompañará los vinos de la velada.

Una noche para contar la historia de los vinos locales y escucharla con una copa en la mano.