BuenVet y Medicina Personalizada lanzan inédito modelo de cuidado de mascotas en el seguro de medicina humana

«Las mascotas son parte de la familia y, por eso, queremos que el cuidado de su salud también forme parte del cuidado general de todos sus integrantes», reflexionó José Ignacio Guerra, cofundador -y CEO- de BuenVet junto a Joaquín Forteza y Juan José Mattos. La plataforma uruguaya combina tecnología, inteligencia artificial (IA) y profesionales para atender la salud de estos animales.

Esa consigna está presente en el proyecto desde sus inicios, en 2024, y ha guiado su profesionalización, un proceso que tomó forma a través la alianza con Medicina Personalizada (MP) que lleva los servicios de BuenVet a los socios del seguro de salud.

«Cuando lanzamos BuenVet, hace dos años, soñábamos con que alguna mutualista o seguro de salud humana lo incluyera. Primero, porque nuestro objetivo era ofrecer la mejor experiencia de usuario y ‘humanizar’ el cuidado de la mascota, porque ya hace unos 10 años que son parte de las familias. Buscamos que el veterinario sea visto como un doctor y visualizar las múltiples ramas. Hoy el equipo llega a 30 profesionales, entre veterinarios y 12 especialistas», explicó Guerra.

El acuerdo con MP comenzó a gestarse hace casi un año, se firmó en setiembre pasado y comenzó a funcionar este mes. Los socios de MP de las categorías MP10 y MP20 Plus acceden a todos los servicios veterinarios de BuenVet sin costo extra. Para el resto se ofrece un 20% de descuento o sumarse a través del plan Empresa de BuenVet. En esta primera etapa, la alianza entre ambas empresas se extenderá durante un año.

Fortalecer y expandir

Actualmente, BuenVet cuenta con unas 5.000 mascotas suscritas a su plataforma. Desde que comenzó la alianza, ese número casi se duplicó, afirmó el CEO. La expectativa en un plazo de un año es triplicar la cifra «o más», añadió. «Estimamos que con este acuerdo podemos multiplicar por tres la cantidad de suscripciones y terminar con unas 20.000 socios mascotas en Uruguay». Este beneficio cubre, por ahora, principalmente Montevideo y Ciudad de la Costa, zonas donde MP tiene cobertura.

Equipo. Los tres cofundadores de BuenVet, Joaquín Forteza, José Ignacio Guerra y Juan José Mattos, junto al equipo de profesionales. Foto: Leonardo Mainé.

En términos de ingresos, la empresa proyecta un crecimiento similar. Si bien los nuevos usuarios que llegan por el acuerdo lo hacen con una cuota bonificada, el perfil de esos clientes permite proyectar un mayor consumo de productos y servicios que la media actual. «Por el perfil adquisitivo, sobre todo en esta primera fase, al final el consumo de productos compensará la cuota y estimamos que, en un plazo de un año, lograremos triplicar la facturación», aseguró el CEO.

Guerra sostuvo además que el aumento de clientes no afectará la calidad del servicio, ya que la empresa cuenta con una estructura preparada para atender esa demanda. «El secreto de la escalabilidad es la tecnología que desarrollamos. Estamos preparados para tomar tres veces más demanda sin que sea un problema para la gestión. Con nuestra inteligencia artificial hoy respondemos a muchos servicios como el envío de los estudios y la agenda, todo lo que sea autogestionable. De todas formas, en lo operativo, vamos a contratar más veterinarios», adelantó.

Por otra parte, este primer paso de incorporar cuidado veterinario a un servicio de salud humana le abre a la empresa las puertas a otros mercados. «No existe en otro lugar el seguro de salud humano que incluya el seguro de salud de mascotas. Ahora estamos explorando llevar este sistema a países como Brasil, México, Argentina y Chile», adelantó el cofundador de BuenVet.

El acuerdo entre las dos socios tiene, a su vez, otro alcance. Según explicó Guerra, a partir de ahora ambas empresas podrán nutrirse de las fortalezas y know-how que cada una posee. Por ejemplo, del lado de BuenVet aportarán los avances tecnológicos que han logrado con su plataforma, sobre todo lo relacionado al uso de IA en salud. Desde MP, el plan es tomar «todo lo que saben de gestión con la máxima calidad y experiencia que hay en el mercado», indicó el empresario. «Queremos jerarquizar la profesión veterinaria y con ello, lograr que las mascotas vivan dos años más».