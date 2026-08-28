"Buen ambiente de negocios" y "no dormirse en los laureles": la visión de Citi sobre Uruguay y la región

Con una historia de 111 años, Citi es uno de los actores del sector bancario con más trayectoria en Uruguay. Esa larga relación se apoya en fortalezas del país como su macroeconomía estable y seguridad jurídica, pero también en la llegada de inversiones desde el exterior, el nacimiento de empresas locales con vocación internacional y el ascendente rol de Uruguay como un hub regional de negocios.

Por esas razones, «cada vez que vengo a Uruguay siento que hay un buen ambiente de negocios», asegura Federico Elewaut, gerente general de Citi Argentina y director de Banca Corporativa para el Cono Sur (Argentina, Paraguay y Uruguay) de la institución, quien visitó Montevideo recientemente.

En diálogo con El Empresario, el ejecutivo argentino analizó la coyuntura que atraviesan los negocios en Uruguay y la región, y planteó los objetivos del banco en el mercado local. A continuación, un resumen de la entrevista.

-¿Cómo funciona el mercado uruguayo desde el punto de vista de Citi?

-La verdad es que me llevo una muy buena impresión. Cada vez que vengo a Uruguay siento que hay un muy buen ambiente de negocios. En la última década, el país se ha caracterizado por tener muchas ideas nuevas, innovación y empresas que hace 20 o 30 años no existían, y por ser una plataforma para el desarrollo de negocios en América Latina.

-¿A qué se debe esa evolución?

-Primero, ustedes tienen una gran ventaja, que es una macroeconomía estable. Además, es un lindo lugar para vivir, donde la seguridad jurídica lleva muchas décadas. Uruguay es un país de inmigrantes que trata muy bien al extranjero y que tiene talento que habla buen inglés. También está cerca de centros de consumo muy importantes como San Pablo o Buenos Aires. Es un país con grado inversor y la confianza se nota. Entonces, se dan muchas condiciones para que sea un hub para América Latina.

-Qué importancia tiene Uruguay dentro de la estrategia regional de Citi?

-Estamos acá desde 1915, es decir, hace 111 años. Uruguay siempre fue muy importante y lo sigue siendo. Lo fundamental en la estructura de Citi es brindar la posibilidad de hacer negocios con otros mercados y, en América Latina, estamos en casi todos los países, entonces Uruguay es clave. Hay muy pocas empresas brasileñas o argentinas que no tengan negocios acá. Hablé de las ventajas para ser un hub para América Latina, pero mirándolo al revés Uruguay es muy necesario para las empresas de estos países. Con Argentina, las transacciones fueron complejas en los últimos años por las regulaciones, pero muchos argentinos viven y hacen negocios acá.

-¿Cómo evalúa la coyuntura del Cono Sur como destino de inversión?

-La veo bien y en este momento los tres países están en sintonía. Uruguay tiene grado de inversión y una seguridad jurídica que viene de décadas. Paraguay tiene grado inversor también desde hace relativamente poco, pero macroeconómicamente es muy estable. Y Argentina está pasando por un proceso de acceso a los mercados, ordenamiento macroeconómico y apertura de las importaciones, lo que le permite ser más competitiva, con más desregulación y estar en un proceso fuerte de inversiones en algunos sectores, pero que va derramando. Es como la economía doméstica, milagros no hay, se hace de a poco. Yo soy optimista.

Federico Elewaut, gerente general de Citi Argentina y director de Banca Corporativa para el Cono Sur. LEO MAINE

-Ahora, ¿qué aspectos necesita mejorar la región para atraer más negocios?

-El desafío es no dormirse en los laureles. Vos competís en el mundo, entonces tenés que ser cada vez más productivo. Primero bajaste la inflación y después atrajiste inversiones, entonces tenés que seguir avanzando, bajando costos e impuestos. Por ejemplo, en Uruguay tienen un PIB per cápita mucho más alto que en Argentina y Paraguay. Hoy es de unos US$ 25.000, entonces hay que pensar en cómo llegar a los 50.000. Para eso, hay que seguir desregulando y ser más productivos. Porque lo que te trajo acá no necesariamente te va a llevar allá.

-¿Cuáles son los servicios por los que más recurren al banco los clientes en Uruguay?

-Típicamente, una relación empieza por lo que llamamos cash management, es decir, alguna necesidad de eficiencia de tesorería. Por ejemplo, necesitan que los ayudemos con los pagos, las cobranzas o el manejo del flujo de caja. También, con el tema de importación y exportación, para facilitar (las operaciones) cuando tienen pesos y necesitan convertirlos a dólares, transferirlos o cuando reciben dólares. Ese es el corazón de la relación. No es que empezás una relación financiando un proyecto a cinco años. Empezás a conocerte con el cliente y después vienen el financiamiento, las coberturas, la exposición a monedas o a tasa de interés. Después tenemos el negocio de cambios, las coberturas de tasa de interés, y compra y venta de bonos, que algunas empresas utilizan como inversión. También está el negocio de servicios, que incluye comercio exterior, pagos, cobranzas e inversiones de corto plazo. Y luego está la banca de inversión, para la que necesitás tener una compañía de un tamaño más o menos importante. Algunas empresas lo hicieron acá en Uruguay, con las famosas IPO en mercados internacionales, que cotizan en Nueva York. De hecho, Citi hizo varias transacciones de ese tipo. También están las emisiones de deuda, como la que hicimos con el gobierno uruguayo, y las operaciones de M&A (de compra y venta de empresas). O sea, estamos activos.

-Citi en Uruguay se dedica a banca corporativa y de inversión. ¿Qué nivel de competencia observa en ese segmento?

-Lo veo competitivo y, de hecho, las empresas uruguayas consiguen el financiamiento que necesitan para seguir creciendo. No veo problemas ahí. Como el país tiene grado inversor, eso atrae inversión e interés. Ahora vino un banco nuevo (N.d.R: se refiere e BTG Pactual), eso muestra que hay interés en Uruguay. Veo un ambiente súper competitivo; nadie nos regala nada. Acá tenemos un equipo de 80 personas y para ganar negocios hay que pelear y tener precios competitivos.

-¿Qué objetivos tiene el banco en Uruguay?

-Queremos ser el mejor banco para las empresas de Uruguay. Y el sistema financiero típicamente siempre crece arriba del PBI, entonces nuestras metas son crecer encima del crecimiento del PBI. Ese es el objetivo que tenemos con el equipo local. También ser cada vez más relevantes. Al tener cada vez más clientes que son internacionales, queremos seguir ayudándolos.

