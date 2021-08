Atletas uruguayos cuentan su carrera de largo aliento para ir a los JJ.OO. y captar patrocinios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llegar a los Juegos Olímpicos es el sueño máximo de un atleta; 11 uruguayos lo lograron en Tokio 2020 aunque no sin sacrificio tanto en las competencias clasificatorias como a la hora de reunir apoyos de empresas que impulsen, junto al Estado, su carrera hacia al máximo evento deportivo.

«Ahora con todo esto que logramos en los Juegos espero conseguir algún sponsor que no sea solo canje y aporte también algo económico, porque la realidad es que además de dedicarse a entrenar también hay que vivir», dijo Bruno Cetraro, uno de los remeros que junto a su compañero Felipe Klúver lograron un destacado sexto puesto en Tokio. «Es poco el apoyo que hay de las empresas, ojalá que haya más, pero también hay que agradecer el que existe», subrayó.

RELACIONADAS Video Bruno Cetraro y Felipe Klüver están en casa y el remo tiene un objetivo claro: París 2024

Marcas ligadas al deporte en rubros como indumentaria, suplementos nutricionales, gimnasios, entre otros, se han acercado naturalmente a los atletas uruguayos, pero también desde otros sectores como el automotriz y el retail. «Hemos apoyado a Déborah (Rodríguez) en algunas oportunidades y la hemos contratado para publicidades y eventos. Son apoyos puntuales, no algo a largo plazo», indicaron desde Nuevocentro Shopping.

Nike, que acompaña a Déborah Rodríguez, Emiliano Lasa y María Pía Fernández (los uruguayos que participaron en atletismo), dijo que su misión es apoyar a los deportistas para que «alcancen su máximo potencial» y que esa apuesta es parte de su sociedad con cientos de atletas así como con más de 100 comités organizadores nacionales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La marca se excusó de comentar detalles sobre los contratos de sus embajadores.

La idea de la empresa D3 —especializada en cintas kinesiológicas, leucos, protectores bucales, cremas de calentamiento y de recuperación, entre otros productos— ha sido desde el inicio «armar una estructura que más allá de lo comercial le pudiera dar un soporte a los deportistas, no solo desde el punto de vista económico sino también moral», explicó su director, Federico Giampietro.

D3 tiene, entre sus 40 embajadores, a los olímpicos Pablo Defazio y Dominique Knüppel (vela), Fernández, Cetraro y Klúver, a quienes provee sus productos. Además, sirve de nexo entre los deportistas y otras empresas; incluso ha colaborado para conseguirles profesionales médicos o entrenadores.

«Es un negocio, pero también hemos podido ayudarlos a conseguir muchas cosas sin ningún tipo de interés creado en el medio», aseguró Giampietro. Su vínculo con los atletas no es contractual sino «afectivo», al punto que los deportistas suelen comunicarse con él para contarle sobre sus progresos.

Aunque no mide el retorno económico de estas acciones, Giampietro destaca que la marca ha ganado reconocimiento. En su categoría, «antes no había sentido de pertenencia con ninguna marca. Hoy eso cambió, el deportista sabe que hay una marca que se llama D3».

El criterio de la tienda deportiva multimarca Fitpoint es claro: apunta a deportistas de disciplinas olímpicas y que «muchas veces no cuentan con apoyo como en otros deportes más tradicionales como el fútbol», dijo su jefe de marketing, Marcelo Gadea. La compañía, que auspicia a Cetraro, Knüppel y Defazio entre una veintena de atletas, no mira la cantidad de seguidores que sus embajadores tienen en redes sociales sino el hecho de que puedan representar a sus marcas a lo largo de todo el proceso de preparación, en el largo plazo.

Bruno Cetraro y Felipe Klüver en Tokio. Foto: AFP

«Los apadrinamos y ese apoyo puntual que pueden tener cuando van a los Juegos o tienen una participación en los medios no son los momentos claves que nos interesan, nos interesa el día a día de los atletas. Ahí es donde los apoyamos: damos indumentaria, hacemos de nexo con especialistas», detalló Gadea. «Vamos enfocados a ayudar al deportista, no tenemos algo puntual o le decimos ‘te voy a dar equis cantidad de plata’. No nos manejamos así, pasa por ‘qué es lo que precisás’».

Estas acciones no buscan generar marca en sí mismas. «Lo nuestro surge como un apoyo, no como una estrategia comercial de la empresa», aclaró Silvana Montemurro, directora de Prodhin. La empresa colabora con unos 20 deportistas «de elite» brindando precios diferenciales en sus productos y obsequios que aplican a la dieta del atleta, como huevos o clara líquida pasteurizada.

«Hemos generado canjes favorables para ambas partes; para ellos, porque nuestros productos en esencia son necesarios para una buena alimentación en el deporte, y para nosotros ha servido el hecho de que ellos den a conocer sus historias y vínculos con nuestros productos. Nos generó una difusión muy valiosa y respetuosa, más allá de lo comercial, desde lo vivencial», destacó Montemurro.

La motivación no pasa por el retorno económico. «Ni lo ponderaría», dijo la empresaria. «Es más el hecho de un compromiso de responsabilidad social, es sentir como líder del mercado el estar cerca de estos chicos», explicó.

Redes

Pablo Defazio y Dominique Knuppel en la competencia de Nacra 17 en vela en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: EFE.

Desde Tokio, Defazio dijo que para los atletas de disciplinas menos populares que el fútbol o el básquetbol «es muy complicado» tener la visibilidad suficiente para atraer a las marcas. «Como tenemos muy poca difusión durante los cuatro o cinco años que estás haciendo campaña olímpica y no sos visible sino seis meses antes de los Juegos, porque ahí la gente se empieza a acordar (...), es muy poco vendible para una empresa a veces», esgrimió.

Una vidriera alternativa son las redes sociales y los canales digitales. «Antes, directamente nadie sabía quién eras o no tenías la posibilidad de mostrarte», comparó Defazio. Las redes «ayudan a que seamos mucho más visibles y, como hay una parte de publicidad digital muy importante, hoy quizás tenés una apertura un poco mayor. En algunas cosas ha mejorado, pero estamos muy lejos».

Las redes "ayudan a que seamos mucho más visibles y, como hay una parte de publicidad digital muy importante, hoy quizás tenés una apertura un poco mayor. En algunas cosas ha mejorado, pero estamos muy lejos". Pablo Defazio

Prodhin ha creado contenido digital del que han participado atletas como Cetraro y Klúver. «Hoy las redes sociales están teniendo un alcance increíble, entonces, tener referentes deportivos que compartan experiencias» es algo valioso, opinó Montemurro.

En sus contenidos digitales, D3 se centra en «enaltecer la imagen del deportista» y no en exaltar su marca, dijo Giampietro, quien recordó que «el deportista no es un influencer». Según su visión, hay marcas que esperan que, a cambio de su apoyo, el atleta salga como un youtuber a promocionar un producto. «El deportista está enfocado en lo que tiene que hacer y no sabe generar ese material que la marca necesita», dijo. Por eso, cree que los sponsors deben involucrarse más con sus voceros para generar el vínculo y el contenido correcto.

Generar alianzas de largo plazo entre atletas y marcas es uno de los desafíos que se ha trazado el Comité Olímpico Uruguayo (COU). «Estamos procurando ahora, a raíz de la visibilidad que se tuvo con los Juegos, sensibilizar a las empresas para que puedan apoyar», dijo el director Líber García. La estrategia prevé una mayor presencia en redes y una imagen unificada de las disciplinas bajo el paraguas del COU.

Mi idea es tratar de conseguir sponsors para que en estos tres años que quedan hasta París pueda dedicarme de lleno al remo y traerle una alegría al Uruguay». Bruno Cetraro

El deporte expone varios valores como esfuerzo, compañerismo, superación, sin embargo, «llegado el momento solo importa el resultado», concedió García.

Los próximos Juegos serán en París dentro de tres años.

Defazio dijo que no está dispuesto a competir en las condiciones en que hizo la campaña para Tokio. «Tengo una familia, y cada hora y día que le dedico a la campaña es menos ingresos que tengo, no tengo un sueldo fijo», explicó el velerista, que tiene un pequeño taller de reparación de embarcaciones y que dejó de correr en regatas profesionales en el exterior para prepararse rumbo a Tokio.

Cetraro apunta a París 2024 y cuenta que, pese a su buena actuación en Tokio, aún no recibió llamadas de empresas. «Tampoco le presté mucha atención al teléfono», confesó el remero y licenciado en imagenología. «Mi idea es tratar de conseguir sponsors para que en estos tres años que quedan hasta París pueda dedicarme de lleno al remo y traerle una alegría al Uruguay».