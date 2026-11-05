Aprendió a programar a los 12, inventó una plataforma para crear tiendas web y hoy es multimillonario
Tras formarse en software de manera autodidacta, el alemán Tobias Lütke creó la tecnológica Shopify para poder vender tablas de surf. Hoy, gracias a su empresa, tiene una fortuna de US$ 13.600 millones.
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