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El País El Empresario

Aprendió a programar a los 12, inventó una plataforma para crear tiendas web y hoy es multimillonario

Tras formarse en software de manera autodidacta, el alemán Tobias Lütke creó la tecnológica Shopify para poder vender tablas de surf. Hoy, gracias a su empresa, tiene una fortuna de US$ 13.600 millones.

Analía Pereira, periodista suplemento El Empresario
Analía Pereira
05/11/2026, 04:00
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Tobias Lütke, CEO de Shopify.jpg
Tobias Lütke, CEO de Shopify.
Tobias Lütke, CEO de Shopify.

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