Amazon invierte US$ 4.000 millones y se mete en la "guerra" de la inteligencia artificial generativa

Amazon anunció el lunes una inversión de hasta US$ 4.000 millones en la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, que desarrolla un programa rival de ChatGPT, lo que acelerará la carrera mundial en estas tecnologías.

Con esta alianza, el gigante del comercio en línea y de la «nube» tomará una participación minoritaria en Anthropic, que ha creado Claude, un chatbot que compite con ChatGPT, la conocida herramienta de IA de OpenAI.

Anthropic utilizará los chips de Amazon Web Service (AWS) -la mayor empresa de «nube» en el mundo- desarrollados específicamente para la creación de modelos de aprendizaje automático. Este acuerdo permitirá, según Amazon, acelerar los futuros modelos de chatbot de Anthropic, a los que los usuarios de AWS podrán acceder.

La IA llamada «generativa», capaz de generar nuevos contenidos a partir de datos de aprendizaje, suscita mucho interés entre los gigantes de Internet. Hace unos días, Amazon anunció que su asistente virtual Alexa tendría IA.

Y Microsoft prevé integrar en su buscador Bing la nueva interfaz de inteligencia artificial generativa (IAG) de OpenAI.

Anthropic. La empresa cuenta con su propio chatbot, Claude, que compite con ChatGPT.

Anthropic, con sede en San Francisco, es considerado un líder en el campo y tiene su propio chatbot, Claude, un competidor de ChatGPT. «Tenemos un enorme respeto por el equipo y los modelos fundacionales de Anthropic y creemos que podemos ayudar a mejorar la experiencia de los clientes, a corto y largo plazo, a través de una colaboración más profunda», dijo el CEO de Amazon, Andy Jassy.

Los gigantes de Silicon Valley y los grandes fondos de inversión han volcado dinero en IA mientras buscan encontrar una aplicación que les de la ventaja decisiva en este segmento.

El éxito de ChatGPT centró gran parte de la atención en los chatbots y provocó imitadores y rivales, entre ellos Google con su robot conversacional Bard.

Los titanes chinos Tencent y Baidu también han lanzado bots que, según afirman, pueden rivalizar con ChatGPT.

Oportunidades

Este acuerdo entre Anthropic y Amazon es un paso decisivo en la carrera para desarrollar chips para impulsar la IA.

Las empresas del sector quieren dejar de utilizar los chips fabricados por el líder del mercado Nvidia, dijo Nick Patience, analista líder de investigación de IA en S&P Global Market.

«Será difícil para cualquiera hacerles mella en los próximos 12 a 18 meses», manifestó el experto.

Ventaja Anthropic no solo utilizará los chips de Amazon, sino también su capacidad instalada en la nube, AWS,

Pero acuerdos como el de Amazon y Anthropic podrían ayudar a cambiar el panorama en cinco años.

Anthropic no solo utilizará los chips de Amazon, sino también su capacidad instalada en la nube, AWS, que son centros que almacenan y procesan datos a gran escala.

Amazon declaró que tomará una «participación minoritaria» en Anthropic, que ya ha recaudado más de US$ 1.000 millones desde su creación en 2021.

El comunicado asegura que Claude ayudará a los clientes de AWS «de todos los tamaños a desarrollar nuevas aplicaciones generativas impulsadas por IA para transformar sus organizaciones».

El acuerdo intensifica la férrea competencia entre Amazon y Google, que previamente había abierto sus servicios en la nube a Anthropic e invirtió US$ 300 millones para adquirir el 10% de la empresa.

Los modelos de IA requieren una enorme potencia informática, por lo que las empresas de ese sector dependen de centros de datos en la nube proporcionados por empresas como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

A medida que los gigantes tecnológicos impulsan sus propios objetivos en IA, buscan cada vez más vínculos con empresas de IA más pequeñas: Microsoft lidera el camino con una inversión multimillonaria en OpenAI.