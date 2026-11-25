Valuación de empresas: ¿Cómo se determina el valor de una empresa?
Determinar el valor de una empresa requiere elegir herramientas coherentes con las características del negocio y con el propósito del análisis. Comprender qué explica sus resultados y evaluar cuál refleja mejor la realidad económica del negocio es parte esencial de una valuación bien fundamentada.
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